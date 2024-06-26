В районе Башкирии День молодежи праздновать не будут

Власти Чишминского района приняли решение об отмене всех праздничных мероприятий, посвященных Дню молодежи. По словам главы администрации района Ришата Мансурова, причина отмены – теракты в Севастополе и Дагестане. Об этом он написал в своих социальных сетях.