В районе Башкирии День молодежи праздновать не будут

Власти Чишминского района приняли решение об отмене всех праздничных мероприятий, посвященных Дню молодежи. По словам главы администрации района Ришата Мансурова, причина отмены – теракты в Севастополе и Дагестане. Об этом он написал в своих социальных сетях.

Фото №1 - В районе Башкирии День молодежи праздновать не будут

Мы скорбим вместе со всей страной по погибшим в результате террористических атак в Дагестане и Севастополе. В сложившейся ситуации принято решение отменить запланированные развлекательные мероприятия, посвященные Дню молодежи. Прошу отнестись с пониманием! Берегите себя! 

Ришат Мансуров, глава администрации Чишминского района

Напомним, в прошлом году Владимир Путин подписал указ об изменении даты празднования Дня молодежи, согласно которому теперь праздник отмечается в последнюю субботу июня. В этот день в Башкирии запрещена продажа алкоголя.

Фото: Ришат Мансуров, Vk

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