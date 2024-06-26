«Башкирская вахта»: как устроиться работать на УМПО

Более ста участников регионального проекта «Башкирская вахта» выбрали работу в родной республике. Все они трудоустроились в УМПО. Предприятие первым присоединилось к проекту, цель которого – переориентировать людей, которые уезжают на заработки в другие регионы России, на работу в Башкортостане.

Вернувшись из армии, Константин Германов из Аургазинского района получил предложение, от которого трудно было отказаться. Пройти обучение на базе ОДК-УМПО, получить профессию, а затем и высокооплачиваемую работу. Будущий фрезеровщик уже набил руку. Многое получается без помощи наставников.

Два раза в неделю практика и три раза теория. За два дня освоил базовую слесарку и токарное дело. Константин Германов, ученик производственного обучения производственно-учебного центра «Ростеха» на базе ОДК-УМПО

Производственно-учебный центр «Ростеха» на базе ОДК-УМПО проводит подготовку специалистов самых востребованных рабочих профессий для своих заводов, находящихся в Башкортостане. Это первая площадка в России, на которой госкорпорация реализует современную уникальную программу подготовки будущих сотрудников.

Мы здесь обучаем, потом они идут в цеха дальше учиться, и им уже легче там, они уже что-то умеют. Эрик Ахметханов, мастер производственного обучения производственно-учебного центра «Ростеха» на базе ОДК-УМПО

А привлекать на завод уже опытных специалистов помогает проект «Башкирская вахта». По данным Министерства семьи, труда и социальной защиты населения республики, большинство наших вахтовиков уезжают на заработки в Тюменскую область и Ханты-Мансийский автономный округ. Глава Башкортостана поручил создать в регионе условия, чтобы наши специалисты работали на родной земле. В итоге ОДК-УМПО предлагает достойную зарплату, полный соцпакет, который в чем-то даже лучше северного, питание и проживание для своих сотрудников.

Сейчас, по сути, нет смысла уезжать за тысячи километров от семьи, тут и зарплата больше, и соцпакет лучше. Поэтому и задумали этот проект. Юрий Мельников, заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан