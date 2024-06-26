«Башкирская вахта»: как устроиться работать на УМПО

Более ста участников регионального проекта «Башкирская вахта» выбрали работу в родной республике. Все они трудоустроились в УМПО. Предприятие первым присоединилось к проекту, цель которого – переориентировать людей, которые уезжают на заработки в другие регионы России, на работу в Башкортостане.
Вернувшись из армии, Константин Германов из Аургазинского района получил предложение, от которого трудно было отказаться. Пройти обучение на базе ОДК-УМПО, получить профессию, а затем и высокооплачиваемую работу. Будущий фрезеровщик уже набил руку. Многое получается без помощи наставников.
Производственно-учебный центр «Ростеха» на базе ОДК-УМПО проводит подготовку специалистов самых востребованных рабочих профессий для своих заводов, находящихся в Башкортостане. Это первая площадка в России, на которой госкорпорация реализует современную уникальную программу подготовки будущих сотрудников.
А привлекать на завод уже опытных специалистов помогает проект «Башкирская вахта». По данным Министерства семьи, труда и социальной защиты населения республики, большинство наших вахтовиков уезжают на заработки в Тюменскую область и Ханты-Мансийский автономный округ. Глава Башкортостана поручил создать в регионе условия, чтобы наши специалисты работали на родной земле. В итоге ОДК-УМПО предлагает достойную зарплату, полный соцпакет, который в чем-то даже лучше северного, питание и проживание для своих сотрудников.
Руководство завода и представители Минтруда активно работают с населением, выезжают в города и районы, где проводят встречи с вахтовиками, которые приехали домой на отдых. Зачастую он длится месяц, и этого времени хватает, чтобы найти работу не хуже и гораздо ближе к дому. Обладатели профильной профессии смогут начать работать уже на четвертый день после обращения в отдел кадров. Чтобы устроиться на предприятие оборонной промышленности, необходимо быть гражданином Российской Федерации. На заводе создано более 3000 вакантных мест.