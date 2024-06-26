Актёры фильма «Приключения Электроника» снялись в короткометражке в Башкирии

Звезды советского фильма «Приключения Электроника» сыграли братьев-башкир. Актёры близнецы Торсуевы снялись в короткометражке «Два брата». Проект реализуется на средства гранта Главы Республики Башкортостан.
Съемки проходили в Архангельском и Белорецком районах. По сценарию братья Алим и Ильдус рано теряют родителей. Старший решается отправиться на поиски мудрости, а младший остается в родной деревне. Они встречаются через 44 года, каждый из них прошёл свой личный путь. И чей же был верным?
Фильм поднимает такие темы, как семейные ценности, воспитание детей. Картина будет показана в школах республики, кинофестивалях и кинотеатрах. С собой актёры увезут несколько выученных слов на башкирском и тёплые впечатления о республике.