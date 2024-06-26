Актёры фильма «Приключения Электроника» снялись в короткометражке в Башкирии

Съемки проходили в Архангельском и Белорецком районах. По сценарию братья Алим и Ильдус рано теряют родителей. Старший решается отправиться на поиски мудрости, а младший остается в родной деревне. Они встречаются через 44 года, каждый из них прошёл свой личный путь. И чей же был верным?