В Уфе проходит первенство России по стоклеточным шашкам

Уфа вновь принимает крупный спортивный турнир. В столице республики проходит первенство России по стоклеточным шашкам. Побороться за медали приехали более 200 спортсменов. Турнир продлится до субботы.
На неделю Уфа стала местом притяжения для юных шашистов. Первенство является самым массовым и важным стартом для ребят до 14-ти лет. Соревнования начались с быстрой программы, после была молниеносная. В эти дни шашисты сражаются в классической.
Все участники сосредоточены на игре. Каждый их шаг продуман. Алина Динисламова уже на этих состязаниях является победительницей в молниеносной программе и призером в быстрой. В прошлом году восьмилетняя Алина стала лучшей на первенстве Европы. Тогда спортсменка впервые представляла нашу страну на турнире такого уровня. На этом башкирская спортсменка не остановилась.
Около 100 спортсменов представляют Республику. Конкуренцию им составили ребята из Москвы, Санкт-Петербурга, Удмуртии, Якутии, Республики Татарстан, а также из Брянской и Свердловской областей.
В этом году первенство страны приурочили к юбилею Уфы. Помимо соревнований, для гостей города организовали экскурсии, посещение музеев и театров.
Соревнования продлятся еще три дня. Спортсменам предстоит сразиться в следующих турах классической программы.