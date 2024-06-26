В Уфе проходит первенство России по стоклеточным шашкам

Уфа вновь принимает крупный спортивный турнир. В столице республики проходит первенство России по стоклеточным шашкам. Побороться за медали приехали более 200 спортсменов. Турнир продлится до субботы.

На неделю Уфа стала местом притяжения для юных шашистов. Первенство является самым массовым и важным стартом для ребят до 14-ти лет. Соревнования начались с быстрой программы, после была молниеносная. В эти дни шашисты сражаются в классической.

Все участники сосредоточены на игре. Каждый их шаг продуман. Алина Динисламова уже на этих состязаниях является победительницей в молниеносной программе и призером в быстрой. В прошлом году восьмилетняя Алина стала лучшей на первенстве Европы. Тогда спортсменка впервые представляла нашу страну на турнире такого уровня. На этом башкирская спортсменка не остановилась.

Мы с бабушкой играли в шашки, и я решила играть в шашки. Меня она научила с четырёх лет, и я захотела играть в шашки. Алина Динисламова, победительница и бронзовый призёр первенства России по шашкам

Около 100 спортсменов представляют Республику. Конкуренцию им составили ребята из Москвы, Санкт-Петербурга, Удмуртии, Якутии, Республики Татарстан, а также из Брянской и Свердловской областей.

Мы делим первое и второе место с Республикой Саха (Якутия). У нас медалей больше, а у них большее количество золотых медалей — четыре против пяти. Поэтому все так же продолжается наше соперничество между двумя регионами. Айнур Шайбаков, председатель регионального отделения Федерации шашек России, международный гроссмейстер

В этом году первенство страны приурочили к юбилею Уфы. Помимо соревнований, для гостей города организовали экскурсии, посещение музеев и театров.

Я сама была здесь 15 лет назад, раз пять я была в Уфе, в Башкортостане, в Ишимбае. Уровень подготовки соревнований всегда хороший. Сейчас привезла детей, приятно поностальгировать.