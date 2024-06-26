Спортсмены из Башкирии поделились впечатлениями от Игр БРИКС

Спортсмены из Башкортостана поделились первыми впечатлениями от выступлений на играх БРИКС в Казани. Напомним, там выступили 18 атлетов из нашего региона, которые завоевали 20 медалей. 12 из них – высшего достоинства, ещё семь серебряных и одна бронзовая. О пути к победе и первых эмоциях – в нашем сюжете.
Боксёрша из Октябрьского Азалия Аминева за последний год выиграла все турниры, в которых принимала участие. Боливарианские игры, чемпионат и первенство России, «Кубок нефтяных стран». Не стали исключением и Игры БРИКС. Там она провела три боя с представительницами Беларуси, Индии и Китая и победила всех соперниц, завоевав золото.
Отдыхала Аминева после соревнований всего день. Ведь уже первого июля в Уфе стартует Всероссийская Универсиада. Наша спортсменка рассчитывает на ещё одно золото дома.
Традиционно высокий уровень показали и башкирские рапиристы. В командном турнире сборную России составили братья Кирилл и Антон Бородачёвы из Самары, а также два фехтовальщика из нашего региона – Тимур Сафин и Владислав Журавлёв. Все они составляют топ-4 рейтинга этого фехтовального сезона и знают друг друга давно.
В финале российская команда оказалась сильнее представителей Беларуси, а в матче за третье место одержали уверенную победу над представителями Индии. В личном первенстве Тимур Сафин стал вторым, уступив Кириллу Бородачёву 7:15. А вот Владислав Журавлёв до призовой тройки не добрался – всё тот же Бородачёв выбил нашего спортсмена по ходу турнира.
Сейчас у фехтовальщиков будет время отдохнуть и перевести дух, ведь непростой соревновательный сезон наконец-то закончен. Но Игры БРИКС точно навсегда останутся в памяти наших спортсменов.