ФК «Уфа» подписал контракт с Виктором Гараевым

Футбольный клуб «Уфа» подписал контракт с правым защитником «Черноморца» Виктором Гараевым. 31-летний игрок начинал свой футбольный путь в столице Башкортостана. Гараев является трёхкратным победителем Второго дивизиона зоны «Юг» в составе «Ротора», «Волгаря» и «Черноморца».
В прошлом сезоне с капитанской повязкой провёл за команду из Новороссийска 27 матчей в Первой Лиге, в которых сделал 5 голевых передач. Также стало известно, что «Уфа» продлила трудовые соглашения с защитником Вадимом Карповым и полузащитниками Шамилем Исаевым и Александром Перчёнком. Но есть и потери.