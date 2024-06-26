ФК «Уфа» подписал контракт с Виктором Гараевым

В прошлом сезоне с капитанской повязкой провёл за команду из Новороссийска 27 матчей в Первой Лиге, в которых сделал 5 голевых передач. Также стало известно, что «Уфа» продлила трудовые соглашения с защитником Вадимом Карповым и полузащитниками Шамилем Исаевым и Александром Перчёнком. Но есть и потери.