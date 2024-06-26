ФК «Уфа» подписал контракт с Виктором Гараевым

Футбольный клуб «Уфа» подписал контракт с правым защитником «Черноморца» Виктором Гараевым. 31-летний игрок начинал свой футбольный путь в столице Башкортостана. Гараев является трёхкратным победителем Второго дивизиона зоны «Юг» в составе «Ротора», «Волгаря» и «Черноморца».

В прошлом сезоне с капитанской повязкой провёл за команду из Новороссийска 27 матчей в Первой Лиге, в которых сделал 5 голевых передач. Также стало известно, что «Уфа» продлила трудовые соглашения с защитником Вадимом Карповым и полузащитниками Шамилем Исаевым и Александром Перчёнком. Но есть и потери.

Покинули по истечении сроков контракта такие известные игроки, как Илья Молтенинов, Данил Григорьев, Артём Самсонов, мы должны сказать спасибо этим ребятам. Он душой и сердцем хотел остаться в клубе, но, учитывая наши финансовые возможности, мы не можем тягаться с такими клубами.

Сергей Фельдман, генеральный директор ФК «Уфа»
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