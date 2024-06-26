Радий Хабиров обсудил проекты развития ИПСМ РАН

В Башкортостане создадут наукоёмкий технопарк. Об этом сегодня объявил Радий Хабиров. Глава республики выступил в Институте проблем сверхпластичности металлов РАН и сообщил, что подписал распоряжение о создании рабочей группы по разработке видения этого проекта. Также в институте руководитель региона ознакомился с образцами уникальных изделий для энергетики, авиастроения и других отраслей промышленности. Изобретения стали результатом работы по импортозамещению и развитию технологического суверенитета в стране.