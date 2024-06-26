Радий Хабиров обсудил проекты развития ИПСМ РАН

В Башкортостане создадут наукоёмкий технопарк. Об этом сегодня объявил Радий Хабиров. Глава республики выступил в Институте проблем сверхпластичности металлов РАН и сообщил, что подписал распоряжение о создании рабочей группы по разработке видения этого проекта. Также в институте руководитель региона ознакомился с образцами уникальных изделий для энергетики, авиастроения и других отраслей промышленности. Изобретения стали результатом работы по импортозамещению и развитию технологического суверенитета в стране.

Мы договорились об одном из флагманских проектов инновационных центров. Для его создания на базе института республика проработает возможности взаимодействия с федеральным центром. Кроме того, научное сообщество подготовит предложения по созданию наукоёмкого технопарка в районе уфимского аэропорта. Это будет серьёзная история. В рамках проекта уже решили вопрос по земле, далее предстоит заниматься созданием необходимой инфраструктуры.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров пообщался с молодыми учеными лабораторий института. Финансовая поддержка со стороны региона дает возможность внедрять разработки в промышленное производство, отметил научный руководитель ИПСМ РАН. Из республиканского бюджета ежегодно в науку направляют 500 млн рублей.

В том числе, с 2022 года выделяют по 200 млн рублей на стажировки и улучшение жилищных условий молодых учёных и преподавателей. В завершение встречи сотрудникам института проблем сверхпластичности металлов вручили государственные награды за доблестный труд.

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