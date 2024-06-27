В Башкирии два человека заблудились у водопада Гадельша

Накануне поздно вечером экстренные службы получили сообщение о том, что на водопаде Гадельша, что в Баймакском районе, заблудились два человека: 49-летний мужчина и 33-летняя женщина.

По информации пресс-службы госкомитета Башкирии по ЧС, они приехали из Магнитогорска полюбоваться красотами водопада, а вот уехать обратно они не смогли. Из-за наступившей темноты и плохой видимости они поехали не по той дороге и заблудились. Тогда компания отправилась искать связь, чтобы вызвать спасателей.

Специалисты выехали к ним на помощь, предварительно созвонившись и объяснив, как отправить свои координаты местоположения, что помогло оперативно отыскать их.

Спасатели сопроводили людей до их машины, чтобы они забрали личные вещи и документы. Затем их доставили в Сибай. В помощи медиков они не нуждались.