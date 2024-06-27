В Башкирии наградят девочку, которая спасла семью из пожара

В момент пожара в доме находились женщина и пять детей в возрасте от двух до 14 лет. Выяснилось, что первой пожар заметила 14-летняя девочка. Она обнаружила задымление электрощита и сразу разбудила маму. Самостоятельно девочка отсоединила из розетки удлинитель, к которому была подключена домашняя техника. После она помогла младшим эвакуироваться на улицу. В этот момент мать семейства взяла шланг и потушила возгорание.