В Башкирии наградят девочку, которая спасла семью из пожара

23 июня в Ишимбайском районе зафиксировали крупный пожар. Инцидент произошёл в деревне Карайганово.
Около пяти часов утра поступило сообщение о горении жилого дома. Прибывшие спасатели обнаружили, что пожар самостоятельно потушили жильцы дома. Огонь повредил морозильный ларь, электрощит и натяжной потолок на кухне.
В момент пожара в доме находились женщина и пять детей в возрасте от двух до 14 лет. Выяснилось, что первой пожар заметила 14-летняя девочка. Она обнаружила задымление электрощита и сразу разбудила маму. Самостоятельно девочка отсоединила из розетки удлинитель, к которому была подключена домашняя техника. После она помогла младшим эвакуироваться на улицу. В этот момент мать семейства взяла шланг и потушила возгорание.
Главное управление МЧС России по РБ начало готовить документы для рассмотрения и ходатайства о награждении девочки.