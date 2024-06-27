В Уфе подвели итоги конкурса юных исполнителей эпоса «Урал-батыр»

В столице Башкортостана подвели итоги межрегионального конкурса юных исполнителей эпоса «Урал-батыр». В республике он проводится с 1998 года. В этом году в конкурсе приняли участие не только жители Башкортостана, но и представители Запорожской, Оренбургской и Челябинской областей.
В финале выступили 53 сольных исполнителя и 17 фольклорных коллективов. Все ребята получили дипломы об участии. А победителям вручили подарки. Свои выступления и подготовленные видеоролики участники посвятили предстоящему 450-летию Уфы и 270-летию со дня рождения Салавата Юлаева.