Башкирия вошла в число регионов-лидеров по эффективности госуправления

Башкирия вошла в число лидеров по критериям эффективности государственного управления среди регионов России. Доклад «Региональное госуправление в первой половине 2024 г.: оценки эффективности» разместил телеграм-канал «НЕЗЫГАРЬ». Наша республика расположилась на 10-м месте рейтинга, оказавшись в группе «Высокая эффективность» с итоговым баллом 8.

Всего аналогичное количество баллов получили 12 субъектов страны: Москва, Татарстан, Нижегородская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Чечня, Санкт-Петербург, Ленинградская, Тульская и Кемеровская области, Башкирия, Севастополь и Ненецкий автономный округ.

По мнению экспертов, наша республика обладает существенной поддержкой федерального центра, а также лоббистскими возможностями руководства региона и всей команды госуправления. Кроме того, отмечаются ее ведущие позиции по параметрам социально-экономического развития, в том числе по качеству жизни населения, а также рост промпроизводства.