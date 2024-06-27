Жители Башкирии заметили на небосклоне падающий метеорит

Жители Салавата и Ишимбая стали свидетелями удивительного астрономического явления. Горожане заметили падающий метеорит.
По словам очевидцев, падение метеора сопровождалось характерным звуком. Случившееся удалось снять камере видеонаблюдения.
Максимум активности метеорного потока Июньские Боотиды в этом году придётся на 27 июня. Это очень медленные и редкие метеоры, падающие по 1-2 в час. Зато их радиант (точка, из которой они вылетают, на взгляд с Земли) находится высоко над горизонтом — в созвездии Волопаса.
Видео: Подслушано Салават.