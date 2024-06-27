В Башкирии в этом году отремонтируют 119 подъездов

Комплексная программа начала работать пять лет назад по инициативе главы республики. Как и в других проектах, в процессе учитывается мнение жильцов, а в конце комиссия принимает результат. Как программа реализуется в Уфе?

Демонтаж старого покрытия, замена осветительных приборов и лестничных ограждений, ремонт входных групп – работы только начались. Задолго до этого жильцы провели собрание. К консенсусу пришли не сразу, но в итоге протокол заседания направили в управляющую компанию.

Строителям понадобится три месяца, чтобы привести в порядок четырехподъездный дом номер 13/1 по улице Дагестанской. В конце обязательно проходит официальная сдача объекта.

А вот в доме по соседству работы практически завершены. Жильцы уже поставили свои подписи в документах, все замечания и пожелания приняли во внимание и исправили.

Программа по комплексному ремонту подъездов начала работать в 2019 году по инициативе Главы Башкортостана. Финансируется за счет регионального бюджета – это 90 процентов, и оставшаяся часть поступает из муниципальной казны. Гарантия на проделанные работы от подрядчика – пять лет.