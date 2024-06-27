В Уфе задержан местный житель, ранивший ножом мужчину в автобусе

Не так давно в полицию Уфы поступила информация о ножевом ранении мужчины в автобусе, следовавшем по маршруту 110с. Предварительно установлено, что уфимец сделал парню замечание за слишком громкий разговор по телефону и нецензурную брань в общественном месте.
Завязался конфликт, который перерос в потасовку. Неадекват несколько раз ранил ножом своего оппонента и скрылся. Пострадавшего увезли в больницу.
Как рассказали в пресс-службе МВД России по Уфе, уфимца, 2003 года рождения, задержали на улице Первомайской. Все это время он скрывался в квартире у своей знакомой. Подозреваемый уже дал признательные показания. В настоящее время он находится под стражей, возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».