Хулиган из Башкирии приставал к бортпроводницам

В Уфе перед судом предстал 43-летний местный житель. Его обвинили в хулиганстве во время полёта на самолёте.

В марте на рейсе Иркутск-Уфа пассажир в состоянии алкогольного опьянения начал грубо нарушить общественный порядок. Он спровоцировал конфликтные ситуации с другими пассажирами, а после стал приставать к бортпроводницам, не давая им выполнять служебные обязанности. Также мужчина пытался попасть в кабину пилота, чем подверг опасности всех пассажиров.