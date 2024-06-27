В Башкирии сотрудник водоканала травмировал половой орган

Мужчина выполнял работы в частном секторе. По неосторожности он упал в колодец и сильно ударился паховой областью. Руководитель узнал о случившемся и отвёз сотрудника домой, однако попросил никуда за медицинской помощью не обращаться. Три дня мужчина страдал от сильной боли, но всё же обратился в больницу. Пострадавшему потребовалась операция. Врачи отметили, что без медицинской помощи последствия травмы полового органа были бы плачевными.