В Башкирии сотрудник водоканала травмировал половой орган

В Сибае сотрудник водоканала серьёзно травмировал половой орган. Об этом сообщает портал «Честный репортаж».

Фото №1 - В Башкирии сотрудник водоканала травмировал половой орган

Мужчина выполнял работы в частном секторе. По неосторожности он упал в колодец и сильно ударился паховой областью. Руководитель узнал о случившемся и отвёз сотрудника домой, однако попросил никуда за медицинской помощью не обращаться. Три дня мужчина страдал от сильной боли, но всё же обратился в больницу. Пострадавшему потребовалась операция. Врачи отметили, что без медицинской помощи последствия травмы полового органа были бы плачевными.

Теперь мужчина намерен привлечь к ответственности предприятие, так как уверен, что его руководитель попытался скрыть производственную травму.

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