В Уфе медики спасли девушку, проглотившую огромные куски мяса

В Уфе в больницу скорой медицинской помощи поступила 21-летняя девушка с жалобами на тошноту, рвоту и боли в животе, информирует пресс-служба Минздрава республики в своих социальных сетях.

Фото №1 - В Уфе медики спасли девушку, проглотившую огромные куски мяса

По результатам обследования врачи установили диагноз: кишечная непроходимость, вызванная крупными кусками мяса в тонкой кишке.

Как выяснилось, пациентка очень быстро ела мясо, проглатывая целиком непрожеванные куски. Ее экстренно прооперировали. Сейчас она находится дома: выписана с выздоровлением.    

Фото: Минздрав РБ, ТГ

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