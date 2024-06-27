В Уфе медики спасли девушку, проглотившую огромные куски мяса

В Уфе в больницу скорой медицинской помощи поступила 21-летняя девушка с жалобами на тошноту, рвоту и боли в животе, информирует пресс-служба Минздрава республики в своих социальных сетях.
По результатам обследования врачи установили диагноз: кишечная непроходимость, вызванная крупными кусками мяса в тонкой кишке.
Как выяснилось, пациентка очень быстро ела мясо, проглатывая целиком непрожеванные куски. Ее экстренно прооперировали. Сейчас она находится дома: выписана с выздоровлением.
Фото: Минздрав РБ, ТГ