Воспитатели, получившие гранты Главы Башкирии, реализуют новые разработки

Новоиспеченные обладатели грантов Главы Башкортостана – молодые педагоги дошкольных учреждений – взялись за новые разработки. Победа в конкурсе вдохновила на работу. Напомним, 21 июня Радий Хабиров вручил гранты молодым воспитателям республики. И уже сегодня специалисты, которые стали обладателями денежной премии в 500 тысяч рублей, воплощают свои идеи в жизнь.

Она создает для детей праздник, любое занятие становится увлекательным путешествием. Как музыкальный дирижер руководит оркестром или наставник тренирует команду, так и Екатерина Гронская в каждом своем воспитаннике старается разглядеть особенность, уникальность.

Не сдается Екатерина Сергеевна 14 лет – именно столько она работает педагогом, а вот в музыкой занимается с детства. Это увлечение идет из семьи, еще прадед играл на баяне, мама до сих пор преподает в музыкальной школе. Потому другого пути у преподавателя просто не было. Конкурс среди педагогов дошколят вдохновил на новый поворот, признает Екатерина Гронская.

Евгения Зайцева – воспитатель стерлитамакского детского сада – разработала комплекс упражнений для дошколят. Игра развивает координационные способности детей. Полученный грант Главы Башкортостана в рамках конкурса «Педагог года дошкольной образовательной организации» позволит развивать проект дальше. На занятия к Евгении Андреевне ходят поколениями, родители сразу замечают, как меняются дети после уроков физкультуры.

И Екатерина Гронская, и Евгения Зайцева награждены премией Главы Башкортостана. Решение о проведении конкурса «Педагог года дошкольной образовательной организации» приняли в прошлом году. Башкортостан сейчас – единственный регион в стране, где существует такая поддержка.