В Уфе наградили победителей олимпиады «Финатлон для старшеклассников»

Знают экономику не хуже, чем взрослые. В Уфе наградили победителей Всероссийской олимпиады «Финатлон для старшеклассников».
Призы школьникам, показавшим высокую финансовую грамотность, вручила исполняющий обязанности министра финансов Башкортостана Светлана Малинская. В ходе олимпиады конкурсантам предстояло защищать проекты в области защиты прав потребителей, совершенствования финансовой грамотности. Кстати, для победителей Всероссийского конкурса предусмотрены дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения.