В Уфе наградили победителей олимпиады «Финатлон для старшеклассников»

Знают экономику не хуже, чем взрослые. В Уфе наградили победителей Всероссийской олимпиады «Финатлон для старшеклассников».

Призы школьникам, показавшим высокую финансовую грамотность, вручила исполняющий обязанности министра финансов Башкортостана Светлана Малинская. В ходе олимпиады конкурсантам предстояло защищать проекты в области защиты прав потребителей, совершенствования финансовой грамотности. Кстати, для победителей Всероссийского конкурса предусмотрены дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения.

В этом году подведены итоги 19-й Всероссийской олимпиады «Финатлон для старшеклассников». По итогам олимпиады у нас 17 победителей.

Светлана Малинская, и. о. министра финансов Республики Башкортостан
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