В Башкирии заблудились и получили травмы туристы

В Белорецком районе заблудилась группа туристов. Путешественники получили травмы.
Инцидент произошёл в 200 метрах от смотровой площадки Пик Уфа. Туристы обратились в службу спасения поздно ночью. Они смогли передать спасателям координаты местоположения.
Прибывшие спасатели обнаружили, что при восхождении на гору 33-летний мужчина получил ушиб колена, а 23-летняя девушка заработала вывих ступни. Специалисты оказали пострадавшим первую помощь и сопроводили группу до станции Айгир.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.