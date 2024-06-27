В Башкирии заблудились и получили травмы туристы

Инцидент произошёл в 200 метрах от смотровой площадки Пик Уфа. Туристы обратились в службу спасения поздно ночью. Они смогли передать спасателям координаты местоположения.

Прибывшие спасатели обнаружили, что при восхождении на гору 33-летний мужчина получил ушиб колена, а 23-летняя девушка заработала вывих ступни. Специалисты оказали пострадавшим первую помощь и сопроводили группу до станции Айгир.