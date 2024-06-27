Федеральные эксперты оценили экономику и госуправление в Башкирии

В то же время аналитики обращают внимание, что регионы с высокой эффективностью не лишены рисков, среди которых называют внутриэлитные конфликты, антикоррупционные расследования. В Башкирии эти факторы проявились, в частности, событиями в Баймаке в январе 2024 года, когда деструктивные силы, направляемые в том числе из-за рубежа безуспешно пытались дестабилизировать ситуацию в республике. В этом же ряду уголовные дела возбужденные в отношении некоторых чиновников, в рамках идущей в республике борьбы с коррупцией. Впрочем, некий резонанс, вызванный этими событиями, быстро сошел на нет и республика продолжает жить обычной жизнью.