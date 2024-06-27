Федеральные эксперты оценили экономику и госуправление в Башкирии

Федеральные эксперты поделились мнением об экономических сферах и государственном управлении в регионах России. Доклад «Региональное госуправление в первой половине 2024 г.: оценки эффективности» опубликовал канал «Незыгарь».
Специалисты составили рейтинг эффективности работы управленческих команд регионов. В список вошла и Башкирии. Эксперты отметили высокую эффективность управления башкирского правительства.
Составляющие стабильности
Эксперты проанализировали в докладе целый комплекс разнообразных факторов, определяющих социально-экономический климат в регионах. Среди них: политическая управляемость, внутриэлитные отношения в субъектах, включённость политической элиты региона в повестку СВО, борьба с коррупцией и др. Помимо этого, рейтинг основан на анализе социально-экономических процессов в регионах и резонансных кейсов. Исходя из этих критериев, эффективность госуправления основывалась на 10-балльной шкале. Башкирия получила в совокупности 8 баллов и вошла в группу регионов с высокой эффективностью управления. Абсолютным лидером рейтинга признана Москва, получившая 9,5 балла. Аутсайдером рейтинга стала Республика Коми (1 балл), а из регионов ПФО – Чувашия (2 балла). В рейтинг не вошли новые российские регионы, поскольку военно-политическая ситуация в этих субъектах пока не позволяет оценивать их наряду с другими российскими регионами.
Эксперты отмечают, что группа регионов-лидеров рейтинга уже устоялась. Так, в 2023 году «Незыгарь» называл Башкирию в числе лидеров (республика вошла в Топ-3) экономической адаптивности регионов. В новом рейтинге, помимо нашей республики и столицы, в число высокоэффективных вошли Санкт-Петербург, Ленинградская, Нижегородская области и другие, всего 12 регионов.
Аналитики отмечают, что для Башкирии и ее «одногруппников» характерны: существенная поддержка на федеральном уровне, лоббистские возможности руководителей и членов их команд, ведущие позиции по многим параметрам социально-экономического развития, в том числе качеству жизни.
«Эффективность управления во многом коррелирует с социально-экономическим потенциалом субъектов. Большинство из регионов-лидеров рейтинга занимают ведущие позиции по многим параметрам социально-экономического развития, в том числе и тем, что относятся к качеству жизни населения», - говорится в докладе.
Данный тезис наглядно иллюстрирует уровень социально-экономического развития Башкирии. В частности, республика на протяжении последних лет демонстрирует устойчивые высокие позиции в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности, формируемом АСИ на основе опросов предпринимательского сообщества. По итогам 2023 года республика вновь улучшила позиции и заняла 3 место. Напомним, что в 2023 году общий объём инвестиций в экономику Башкирии увеличился на 7,6 % и достиг 620 млрд рублей. Рост инвестпотока с 2019 по 2023 годы составил 52,9%. Сегодня фактически нет препятствий для тех, кто желает вкладывать средства в республику, о чем не раз говорил Глава Башкирии Радий Хабиров.
Летом 2024 года в регионе реализуются более 360 приоритетных инвестиционных проектов с общим объёмом инвестиций порядка 854 млрд рублей, благодаря чему создано более 34 тыс. рабочих мест.
Индекс промышленного производства на протяжении нескольких лет стабильно превышает общероссийский. Так, в январе-апреле 2024 года он составил в Башкирии 107,8 % к аналогичному прошлогоднему периоду (в среднем по России – 105,2%). Эксперты называют развитый нефтегазовый сектор в качестве одного из мощных драйверов такого роста.
С каждым годом Башкирия уверенно идет вверх в рейтинге качества жизни АСИ. Если в 2021 году она была на 40 месте, в 2022 году – на 25-м, то по итогам 2023 года заняла 12 место и вошла в топ рейтинга.
Положительно оценивают эксперты значительное внимание, которое регионы-лидеры уделяют поддержке участников СВО и членов их семей. Башкирия занимает здесь проактивную позицию. Из республики в зону СВО регулярно отправляются гумконвои (126-й по счету прибыл в мае), бойцам из Башкирии отправляют помощь муниципалитеты, предприниматели и просто неравнодушные жители республики. Руководители городов и районов, республиканские чиновники и сам Радий Хабиров – частые гости в зоне СВО, они стараются словом и делом поддержать защитников Отечества. Бойцов вернувшихся домой в республике активно вовлекают в общественную жизнь, их родным и близким оказывается широкий спектр мер поддержки. Немаловажно, что в числе добровольцев, выполняющих сейчас боевые задачи в зоне СВО представлены представители политической элиты региона – чиновники, депутаты разных уровней и др.
Вызвать недовольство не удастся
Среди других значимых факторов успешного развития регионов-лидеров эксперты выделяют лоббистские возможности их руководителей регионов. Политолог Константин Калачев назвал Радия Хабирова «опытным лоббистом», авторитет и связи которого способны принести региону существенную пользу.
В то же время аналитики обращают внимание, что регионы с высокой эффективностью не лишены рисков, среди которых называют внутриэлитные конфликты, антикоррупционные расследования. В Башкирии эти факторы проявились, в частности, событиями в Баймаке в январе 2024 года, когда деструктивные силы, направляемые в том числе из-за рубежа безуспешно пытались дестабилизировать ситуацию в республике. В этом же ряду уголовные дела возбужденные в отношении некоторых чиновников, в рамках идущей в республике борьбы с коррупцией. Впрочем, некий резонанс, вызванный этими событиями, быстро сошел на нет и республика продолжает жить обычной жизнью.
Одна из проблем, вызывающих общественный резонанс во многих регионах нашей страны – состояние системы ЖКХ. Минувшей зимой коммунальные проблемы буквально ощутили на себе жители относительно благополучного Подмосковья.
Ярким примером эффективной реакции на вопросы, волнующие людей, является действующая в Башкирии программа ремонта «фонящих» дорог. В текущем году на эти цели выделено 4,88 млрд рублей. По-настоящему народной стала реализуемая в регионе программа «Башкирские дворики», действующая с 2019 года. За это время уже благоустроено 1326 придомовых территорий, в текущем году благоустроят еще 143 придомовые территории в 33 муниципалитетах. Запрос на благоустройство дворов по-прежнему велик, в связи с чем решено продлить действие этой программы.
Сегодня Уфа превратилась в большую стройку. Город благоустраивается, к 450-летию столицы возводятся новые объекты, идет ремонт коммунальной инфраструктуры в связи с чем горожанам приходится терпеть некоторые неудобства, связанные, например, с перекрытие улиц.
Время новых возможностей
450-летие Уфы – пожалуй одно из наиболее масштабных событий общественной жизни республики, которым запомнится текущий год. В ноябре в столице Башкирии должен состояться ХХ Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, запланированы и другие значимые мероприятия. Ожидается, что Уфу посетит президент России Владимир Путин, которого Радий Хабиров пригласил в республику. Эксперты полагают, что такое позиционирование Уфы и республики пойдет лишь на пользу региону.
В целом аналитики оценивают перспективы социально-экономического развития Башкирии как благоприятные.
«Ближайшая социально-экономическая задача глав регионов заключается в реализации заявленных стратегических планов, которые позволят предложить новую повестку развития. Она предполагает сохранение и, в перспективе, увеличение темпов социально-экономического развития, что будет иметь непосредственный выход и на социальную сферу», - говорится в докладе.
В республике программа стратегического развития - «Башкортостан 3.0» начала разрабатываться еще в прошлом году. О ее сути Радий Хабиров рассказал недавно в интервью «Ведомостям».
По его словам – это видение того, какой будет республика в 2030 году. В программе прописаны макроэкономические показатели, индекс промышленности, индекс инвестиций, средняя заработная плата и многое другое. Социальная составляющая программы перекликается с целевыми показателями, объявленными президентом. В планах конкретизируют количество построенных больниц, единиц высокотехнологичного медицинского оборудования, машин скорой помощи, планы завершения крупных инфраструктурных проектов и многое другое.