Федеральные эксперты оценили экономику и госуправление в Башкирии

Федеральные эксперты поделились мнением об экономических сферах и государственном управлении в регионах России. Доклад «Региональное госуправление в первой половине 2024 г.: оценки эффективности» опубликовал канал «Незыгарь».

Специалисты составили рейтинг эффективности работы управленческих команд регионов. В список вошла и Башкирии. Эксперты отметили высокую эффективность управления башкирского правительства.

Фото №1 - Федеральные эксперты оценили экономику и госуправление в Башкирии

Составляющие стабильности

Эксперты проанализировали в докладе целый комплекс разнообразных факторов, определяющих социально-экономический климат в регионах. Среди них: политическая управляемость, внутриэлитные отношения в субъектах, включённость политической элиты региона в повестку СВО, борьба с коррупцией и др. Помимо этого, рейтинг основан на анализе социально-экономических процессов в регионах и резонансных кейсов. Исходя из этих критериев, эффективность госуправления основывалась на 10-балльной шкале. Башкирия получила в совокупности 8 баллов и вошла в группу регионов с высокой эффективностью управления. Абсолютным лидером рейтинга признана Москва, получившая 9,5 балла. Аутсайдером рейтинга стала Республика Коми (1 балл), а из регионов ПФО – Чувашия (2 балла). В рейтинг не вошли новые российские регионы, поскольку военно-политическая ситуация в этих субъектах пока не позволяет оценивать их наряду с другими российскими регионами.

Эксперты отмечают, что группа регионов-лидеров рейтинга уже устоялась. Так, в 2023 году «Незыгарь» называл Башкирию в числе лидеров (республика вошла в Топ-3) экономической адаптивности регионов. В новом рейтинге, помимо нашей республики и столицы, в число высокоэффективных вошли Санкт-Петербург, Ленинградская, Нижегородская области и другие, всего 12 регионов.

Аналитики отмечают, что для Башкирии и ее «одногруппников» характерны: существенная поддержка на федеральном уровне, лоббистские возможности руководителей и членов их команд, ведущие позиции по многим параметрам социально-экономического развития, в том числе качеству жизни.

«Эффективность управления во многом коррелирует с социально-экономическим потенциалом субъектов. Большинство из регионов-лидеров рейтинга занимают ведущие позиции по многим параметрам социально-экономического развития, в том числе и тем, что относятся к качеству жизни населения», - говорится в докладе.

Данный тезис наглядно иллюстрирует уровень социально-экономического развития Башкирии. В частности, республика на протяжении последних лет демонстрирует устойчивые высокие позиции в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности, формируемом АСИ на основе опросов предпринимательского сообщества. По итогам 2023 года республика вновь улучшила позиции и заняла 3 место. Напомним, что в 2023 году общий объём инвестиций в экономику Башкирии увеличился на 7,6 % и достиг 620 млрд рублей. Рост инвестпотока с 2019 по 2023 годы составил 52,9%. Сегодня фактически нет препятствий для тех, кто желает вкладывать средства в республику, о чем не раз говорил Глава Башкирии Радий Хабиров.

В прошлом году мы провели масштабный опрос бизнеса, чтобы понять, что не устраивает предпринимателей на современном этапе работы. По итогам анализа убрали большинство бюрократических требований. И сегодня чтобы получить статус приоритетного проекта, инвестору достаточно подготовить, по сути, только декларацию о намерениях.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

Летом 2024 года в регионе реализуются более 360 приоритетных инвестиционных проектов с общим объёмом инвестиций порядка 854 млрд рублей, благодаря чему создано более 34 тыс. рабочих мест.

Индекс промышленного производства на протяжении нескольких лет стабильно превышает общероссийский. Так, в январе-апреле 2024 года он составил в Башкирии 107,8 % к аналогичному прошлогоднему периоду (в среднем по России – 105,2%). Эксперты называют развитый нефтегазовый сектор в качестве одного из мощных драйверов такого роста.

С каждым годом Башкирия уверенно идет вверх в рейтинге качества жизни АСИ. Если в 2021 году она была на 40 месте, в 2022 году – на 25-м, то по итогам 2023 года заняла 12 место и вошла в топ рейтинга.

Республике в значительной степени удается нивелировать эффект от западных санкций. Руководство Башкирии активно развивает сотрудничество с российскими регионами, а также внешнеэкономические связи с дружественными странами. В Башкирии снижаются административные барьеры для бизнеса, действует и доказал свою эффективность институт бизнес-шерифов, проводятся «Инвестчасы» на муниципальном и республиканском уровнях и другое. Результат Башкирии в рейтинге АСИ показывает, что республика один из активных игроков на инвестиционном поле.

Константин Гришин, доктор экономических наук, и.о. директора Института экономики, управления и бизнеса УУНиТ

Положительно оценивают эксперты значительное внимание, которое регионы-лидеры уделяют поддержке участников СВО и членов их семей. Башкирия занимает здесь проактивную позицию. Из республики в зону СВО регулярно отправляются гумконвои (126-й по счету прибыл в мае), бойцам из Башкирии отправляют помощь муниципалитеты, предприниматели и просто неравнодушные жители республики. Руководители городов и районов, республиканские чиновники и сам Радий Хабиров – частые гости в зоне СВО, они стараются словом и делом поддержать защитников Отечества. Бойцов вернувшихся домой в республике активно вовлекают в общественную жизнь, их родным и близким оказывается широкий спектр мер поддержки. Немаловажно, что в числе добровольцев, выполняющих сейчас боевые задачи в зоне СВО представлены представители политической элиты региона – чиновники, депутаты разных уровней и др.

БАШКОРТТАР-БСТ

Вызвать недовольство не удастся

Среди других значимых факторов успешного развития регионов-лидеров эксперты выделяют лоббистские возможности их руководителей регионов. Политолог Константин Калачев назвал Радия Хабирова «опытным лоббистом», авторитет и связи которого способны принести региону существенную пользу.

Опыт, навыки, связи, знание того, как все устроено, понимание нынешней парадигмы – все это у него есть. Не каждый губернатор может этим похвастаться. Думаю, что как драйвер развития республики и лоббист ее интересов Хабиров весьма эффективен. В свое время ему досталось непростое наследство. Башкирия динамично развивается, а эффективность и качество регионального управления по достоинству оценили эксперты, что мы и видим в данном аналитическом докладе.

Константин Калачев

В то же время аналитики обращают внимание, что регионы с высокой эффективностью не лишены рисков, среди которых называют внутриэлитные конфликты, антикоррупционные расследования. В Башкирии эти факторы проявились, в частности, событиями в Баймаке в январе 2024 года, когда деструктивные силы, направляемые в том числе из-за рубежа безуспешно пытались дестабилизировать ситуацию в республике. В этом же ряду уголовные дела возбужденные в отношении некоторых чиновников, в рамках идущей в республике борьбы с коррупцией. Впрочем, некий резонанс, вызванный этими событиями, быстро сошел на нет и республика продолжает жить обычной жизнью.

Возможно, когда это было новостью, к ним было приковано какое-то внимание. Но жизнь есть жизнь, люди предпочитают заниматься повседневными делами. Реагируя на протесты, власти республики не совершили ошибок и у людей не было повода проявлять недовольство по этому поводу. А призыв Хабирова к людям разных взглядов объединиться ради родной республики был эффективен, он сработал, поскольку у жителей Башкирии нет причин враждебно относиться друг к другу. Мы же все понимаем, что совместное действие всегда эффективнее любого другого типа поведения.

Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем

Одна из проблем, вызывающих общественный резонанс во многих регионах нашей страны – состояние системы ЖКХ. Минувшей зимой коммунальные проблемы буквально ощутили на себе жители относительно благополучного Подмосковья.

В Башкирии сформирована эффективная система обратной связи между населением и властью. С помощью цифровых сервисов, соцсетей и других каналов, люди могут рассказать о волнующих их вопросах, обратившись к руководству района, города, Главе республики и получить ответ. У нас эффективно работает Центр управления регионом, мы со студентами часто там бываем, ребята там проходят практику, ходят на экскурсии, наблюдают за работой специалистов. Проблемы действительно оперативно решаются, порой для исправления ситуации достаточно пары часов.

Елена Шевалдина, кандидат социологических наук, доцент кафедры «Региональная экономика и управление» УГНТУ

Ярким примером эффективной реакции на вопросы, волнующие людей, является действующая в Башкирии программа ремонта «фонящих» дорог. В текущем году на эти цели выделено 4,88 млрд рублей. По-настоящему народной стала реализуемая в регионе программа «Башкирские дворики», действующая с 2019 года. За это время уже благоустроено 1326 придомовых территорий, в текущем году благоустроят еще 143 придомовые территории в 33 муниципалитетах. Запрос на благоустройство дворов по-прежнему велик, в связи с чем решено продлить действие этой программы.

Сегодня Уфа превратилась в большую стройку. Город благоустраивается, к 450-летию столицы возводятся новые объекты, идет ремонт коммунальной инфраструктуры в связи с чем горожанам приходится терпеть некоторые неудобства, связанные, например, с перекрытие улиц.

Мы понимаем, что все эти неудобства временные и работы проводятся для блага людей: чтобы тепло и водоснабжение было бесперебойным зимой, появлялись новые благоустроенные общественные пространства, спортивные, культурные объекты. Все это делает наш город и республику комфортными для жизни.

Елена Шевалдина

Время новых возможностей

450-летие Уфы – пожалуй одно из наиболее масштабных событий общественной жизни республики, которым запомнится текущий год. В ноябре в столице Башкирии должен состояться ХХ Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, запланированы и другие значимые мероприятия. Ожидается, что Уфу посетит президент России Владимир Путин, которого Радий Хабиров пригласил в республику. Эксперты полагают, что такое позиционирование Уфы и республики пойдет лишь на пользу региону.

Подобные мероприятия становятся инструментом развития для региона. Под них выделяются деньги, реализуются программы благоустройства, они способствуют развитию логистики, решению транспортных проблем, привлечению инвестиций. Количество федеральных мероприятий является показателем конкурентоспособности региона.

Константин Калачев

В целом аналитики оценивают перспективы социально-экономического развития Башкирии как благоприятные.

«Ближайшая социально-экономическая задача глав регионов заключается в реализации заявленных стратегических планов, которые позволят предложить новую повестку развития. Она предполагает сохранение и, в перспективе, увеличение темпов социально-экономического развития, что будет иметь непосредственный выход и на социальную сферу», - говорится в докладе.

В республике программа стратегического развития - «Башкортостан 3.0» начала разрабатываться еще в прошлом году. О ее сути Радий Хабиров рассказал недавно в интервью «Ведомостям».

Можно задать основные параметры, что должно быть сделано за пять лет. У меня есть понимание по тем объектам, которые нужно построить, по инвестициям – некоторые из тех, что у нас в регионе, имеют долгосрочные перспективы, но при этом мы понимаем, что они будут реализованы.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

По его словам – это видение того, какой будет республика в 2030 году. В программе прописаны макроэкономические показатели, индекс промышленности, индекс инвестиций, средняя заработная плата и многое другое. Социальная составляющая программы перекликается с целевыми показателями, объявленными президентом. В планах конкретизируют количество построенных больниц, единиц высокотехнологичного медицинского оборудования, машин скорой помощи, планы завершения крупных инфраструктурных проектов и многое другое.

Создание стратегии – разумная инициатива. Понятно, что чем ближе сроки планирования, тем конкретнее должны быть показатели. В целом такой план позволит обрисовать для республики образ ближайшего будущего.

Дмитрий Журавлев
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