Радий Хабиров выступил на XI Форуме регионов Беларуси и России

Сегодня мы вместе решаем проблемы импортозамещения и формирования технологического суверенитета. В Башкортостане появляются новые компетенции, которых у нас раньше не было. Это уже действующее производство зерносушилок, а также будущий завод по выпуску строительной техники. Моя мечта – чтобы такое предприятие заработало. И, безусловно, важно наращивать культурный и туристический обмен. Например, наши ветераны очень хорошо отзываются о программе «Башкирское долголетие», в рамках которой посещают и Беларусь. Приглашаем и белорусских туристов приезжать к нам в Башкортостан. Это тоже будет определённым вкладом в копилку наших отношений.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан