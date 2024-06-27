Радий Хабиров выступил на XI Форуме регионов Беларуси и России
Беларусь — главный партнёр Башкортостана по многим направлениям сотрудничества. С такими словами сегодня выступил Радий Хабиров на секции межрегионального сотрудничества форума регионов Беларуси и России, который проходит в Витебске, Полоцке и Новополоцке. В частности, сегодня на секции обсудили вопросы взаимодействия органов власти, бизнеса, а также образовательного, культурного и туристического обмена.
Площадка в Полоцке, где выступил Глава Башкортостана, собрала более 200 делегатов. Говоря о сотрудничестве с белорусами, руководитель республики отметил, что следующим шагом в развитии взаимоотношений станет создание на территории Башкортостана совместного с Беларусью индустриального технопарка.
Мы видим белорусов как очень талантливых и деловитых торгово-экономических партнёров. Всё, о чём мы договариваемся, включаем в совместную «дорожную карту», которая включает уже более 400 пунктов. Все они дисциплинированно выполняются. Например, совместно с холдингом «АМКОДОР» в 2023 году приступили к строительству второго совместного предприятия с Башкортостаном. Благодаря компетенциям белорусских машиностроителей в нашей республике начнём выпускать тяжёлую строительную технику.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
После выступлений участников секции состоялась церемония подписания документов о сотрудничестве между муниципалитетами России и Беларуси. В их числе — соглашение об установлении побратимских отношений между Салаватом и Мозырским районом Гомельской области. В беседе с журналистами Глава Башкортостана рассказал о перспективах дальнейшего взаимодействия с белорусскими партнёрами.
Сегодня мы вместе решаем проблемы импортозамещения и формирования технологического суверенитета. В Башкортостане появляются новые компетенции, которых у нас раньше не было. Это уже действующее производство зерносушилок, а также будущий завод по выпуску строительной техники. Моя мечта – чтобы такое предприятие заработало. И, безусловно, важно наращивать культурный и туристический обмен. Например, наши ветераны очень хорошо отзываются о программе «Башкирское долголетие», в рамках которой посещают и Беларусь. Приглашаем и белорусских туристов приезжать к нам в Башкортостан. Это тоже будет определённым вкладом в копилку наших отношений.