Спортсмены из Башкирии вернулись из Казани с медалями

Там завершились игры БРИКС. 18 атлетов из нашего региона завоевали 20 медалей, 12 из которых — высшего достоинства. Съёмочная группа БСТ встретилась с каратистами и борцами на поясах. Они принесли республике 10 медалей.

Первыми на играх в Казани начали свое выступление каратисты. И здесь отличились все три представителя Башкортостана. Лидер команды Эрнест Шарафутдинов завоевал золото и сразу отправился в отпуск.

Эрнест — очень опытный спортсмен, по возрасту старше всех, в том числе и девчонок, у него за горами огромный опыт, психологический багаж, выступления на соревнованиях. Николай Балабанов, главный тренер сборной Республики Башкортостан по каратэ

Серебряный призёр игр БРИКС Анна Кудрявцева в Казани не сумела справиться только с другой каратисткой из сборной России, Александрой Мешковой. Они часто встречаются, и всегда борьба за золото между соперницами ожесточённая.

Подготовка была долгая, полгода сборов, в разных местах, международные сборы проходили, соревнования проходили на высшем уровне, всё понравилось, соперники довольно серьёзные, в финале встречалась с представительницей сборной России. Анна Кудрявцева, серебряный призёр игр БРИКС по каратэ

Самая юная спортсменка из нашего региона Айгуль Садыкова провела бои против соперниц из Узбекистана, Киргизии, Бразилии и Китая. Заняла третье место, как говорит сама Айгуль, в полуфинале недоработала сама. Но это опыт. В Казани наши спортсмены только работали, на развлечения времени не было.

В деревне жили все спортсмены с разных видов спорта, каждый день устраивались вечеринки, мероприятия, игры, мы в них не участвовали, у нас режим, мы спали, восстанавливались, это всё лишнее. Айгуль Садыкова, бронзовый призёр игр БРИКС по каратэ

Триумфально выступили на играх в Казани и башкирские борцы на поясах. До финалов соревнований добрались все шесть наших представителей. После ярких выступлений в Казани самое время встретиться и спокойно обсудить итоги турнира за чашкой чая. А они действительно впечатляют.

Айнур Сыртаев выступал в весовой категории свыше ста килограммов. Особенно он настраивался на первую встречу. Спортсмен признался, что на любых турнирах именно первый выход на ковер становится чуть ли не определяющим.

Борьба за медали игр БРИКС для Артура Зулькарнаева началась не со схваток на ковре, а с отборочных стартов, на которые он не смог поехать. В начале года на сборах лидер команды сломал ногу и пропустил Кубок России, где разыгрывались путевки на Игры. Волею случая он оказался на соревнованиях. Один из башкирских корэш-истов не смог поехать в Казань. Его место отдали Зулькарнаеву.