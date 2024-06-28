В Башкирии полицейские пресекли деятельность нелегального игорного клуба

В Стерлитамаке сотрудниками полиции была пресечена деятельность нелегального игорного клуба, организованного 23-летним местным жителем. Молодой человек арендовал помещение на улице Орджоникидзе, разместил в нем игровые аппараты, а также оборудовал системой безопасности.
Туда могли попасть только проверенные клиенты. При обследовании клуба стражи правопорядка обнаружили и изъяли более 60 единиц оборудования. Задержанный дал признательные показания. По собранным полицейскими материалам следственный отдел по Стерлитамаку возбудил уголовное дело.