В Башкирии полицейские пресекли деятельность нелегального игорного клуба

В Стерлитамаке сотрудниками полиции была пресечена деятельность нелегального игорного клуба, организованного 23-летним местным жителем. Молодой человек арендовал помещение на улице Орджоникидзе, разместил в нем игровые аппараты, а также оборудовал системой безопасности.