В УГНТУ вручили дипломы выпускникам факультета трубопроводного транспорта

Новые кадры для нефтяной и газовой промышленности. Уфимский нефтяной технический университет в этом году выпускает более тысячи специалистов. Во дворце культуры имени Орджоникидзе состоялось вручение дипломов выпускникам факультета трубопроводного транспорта.

По этому направлению вуз подготовил 145 бакалавров и 150 магистров. Часть из них освоили учебные программы полностью на английском языке. На факультете трубопроводного транспорта ведется подготовка специалистов широкого профиля для нефтегазовой, теплоэнергетической отраслей. Выпускников приветствовали не только преподаватели вуза, но и потенциальные работодатели – руководители крупных промышленных предприятий.