В Уфе школьникам увлекательно рассказали о нефтепереработке

В Уфе прошёл пресс-тур по самым ярким объектам социального предпринимательства. Одной из остановок в трёхдневной программе стала площадка «Образ будущего». Это всероссийский образовательный проект, который охватывает 20 регионов России и 200 промышленных городов. К участию привлекли более 18 тысяч подростков и почти 700 учителей точных и естественных наук.
Как хранят и перерабатывают нефть и газ, что такое углеродный след и почему на колонках заправок указаны цифры 92 и 95 – в этих непростых вопросах теперь может разобраться даже ребёнок. Детям и подросткам рассказывают о сложных технологиях в интерактивном формате и на простом языке. Команда проекта «Наше будущее» состоит из выпускников и студентов старших курсов Уфимского нефтяного университета.
Инженер и автор проекта Айгюль Шадрина знает, как говорить о сложном просто. В программах для школьников – знакомство с предприятиями и экономикой регионов, проектировочные игры, разработка интерактивных персонажей и конструирование молекул.
Проект проводится в 18 разных авторских форматах. За семь лет он охватил 20 промышленных регионов России. Все программы бесплатны для школ и финансируются предприятиями с учетом их целей и потребностей. Сейчас такой проект особенно важен, ведь в России особо остро встал вопрос дефицита кадров в сфере промышленности.
Всероссийский образовательный проект «Образ будущего» помогает предприятиям нашей страны стать понятными и интересными для детей и молодежи. Это уникальная программа, которая направлена на снижение кадрового голода в России.