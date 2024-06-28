В Уфе школьникам увлекательно рассказали о нефтепереработке

В Уфе прошёл пресс-тур по самым ярким объектам социального предпринимательства. Одной из остановок в трёхдневной программе стала площадка «Образ будущего». Это всероссийский образовательный проект, который охватывает 20 регионов России и 200 промышленных городов. К участию привлекли более 18 тысяч подростков и почти 700 учителей точных и естественных наук.

Как хранят и перерабатывают нефть и газ, что такое углеродный след и почему на колонках заправок указаны цифры 92 и 95 – в этих непростых вопросах теперь может разобраться даже ребёнок. Детям и подросткам рассказывают о сложных технологиях в интерактивном формате и на простом языке. Команда проекта «Наше будущее» состоит из выпускников и студентов старших курсов Уфимского нефтяного университета.

У нас весь профессорский состав технологического факультета прошел через проект Айгюль, практически все доктора наук, академики были экспертами проекта. Они экспертировали макеты, схемы, игровые вещи. Эльшад Теляшев, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Газохимия и моделирование химико-технологических процессов» УГНТУ

Инженер и автор проекта Айгюль Шадрина знает, как говорить о сложном просто. В программах для школьников – знакомство с предприятиями и экономикой регионов, проектировочные игры, разработка интерактивных персонажей и конструирование молекул.

Понимание помогло мне создать проект «Образ будущего». Любое российское предприятие из нефтегаза, металлургии, нефтехимии может себя раскрыть интересно детям. И создать такую образовательную программу, которую окутывала бы весь промышленный регион массово, знакомила детей с промышленностью, повышала их техническую грамотность. Айгюль Шадрина, основатель проекта, инженер

Проект проводится в 18 разных авторских форматах. За семь лет он охватил 20 промышленных регионов России. Все программы бесплатны для школ и финансируются предприятиями с учетом их целей и потребностей. Сейчас такой проект особенно важен, ведь в России особо остро встал вопрос дефицита кадров в сфере промышленности.

Профориентировали наше поколение. Конечно же, нас водили по предприятиям, нам рассказывали про это. К сожалению, был такой период времени, когда мы немножко про это забыли. Действительно, стало модно быть блогером, фрилансером, но только не идти и работать у станка. Именно этот проект помогает показать наши предприятия. Они у нас очень хорошие, они действительно современные. Зухра Гордиенко, министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан