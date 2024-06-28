В Башкирии утвердили госпрограмму развития физкультуры и спорта

В Башкортостане утвердили государственную программу развития физической культуры и спорта в республике. Одним из главных показателей является количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Сейчас их число в регионе составляет чуть более 2 миллионов человек.
За последние три года в Республике Башкортостан значительно увеличилось количество учреждений физкультурно-спортивной направленности, число которых составило 143. В рейтинге регионов по количеству спортивных сооружений Башкортостан занимает второе место в стране. Адаптивным спортом и физической культурой занимаются 43 тысячи человек, что составляет 27% от численности населения данной категории.