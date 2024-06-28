В Уфе женщина прошла через седьмое кесарево сечение

Врачи перинатального центра РКБ им. Куватова помогли женщине на 32-ой неделе беременности. Подробности рассказали в медицинском учреждении.

Пациентку доставили в республиканскую больницу из районного медицинского учреждения. Женщина находилась в группе высокого риска, так как пережила уже 6 подобных операция. Последнее рождение было в апреле прошлого года. На 33-34 неделе беременности женщина родила девочку весов 2320 грамм.