В этом году в Башкирии стены школы покидают более 65 тысяч выпускников

Сегодня в Башкирии стартовала пора школьных выпускных. Как сообщает республиканское министерство образования, в этом году 9 классов окончили свыше 50 тысяч, 11 классы – около 15 тысяч учащихся.

Добавим, при соблюдении определенных условий выпускники могут рассчитывать на получение медали за особые успехи в учении первой либо второй степени – золотой или серебряной.

А накануне Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о рекордных показателях выпускников региона по итогам сдачи ЕГЭ. Он отметил, что в 2024 году максимальную оценку получили 147 школьников. Данный показатель почти в два раза выше аналогичного за прошлый год (тогда было 82). Кроме того, 11 учеников получили 100 баллов сразу по двум предметам, тогда как в 2023 году таковых было только двое.