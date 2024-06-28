В Башкирии сотрудники ГАИ устроили погоню за пьяным водителем

В Нефтекамске сотрудникам ГАИ удалось задержать очередного нетрезвого водителя. Обстоятельства погони рассказали в пресс-службе ведомства.

Инспекторы дорожно-патрульной службы заметили «Ладу Приора», которая странно себя вела. Водитель попытался быстро уехать и игнорировал просьбу инспекторов остановиться.

Правоохранителям удалось задержать нарушителя. Им оказался 36-летний местный житель. Выяснилось, что за рулём он находился в состоянии опьянения.