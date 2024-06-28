В Башкирии сотрудники ГАИ устроили погоню за пьяным водителем

В Нефтекамске сотрудникам ГАИ удалось задержать очередного нетрезвого водителя. Обстоятельства погони рассказали в пресс-службе ведомства.
Инспекторы дорожно-патрульной службы заметили «Ладу Приора», которая странно себя вела. Водитель попытался быстро уехать и игнорировал просьбу инспекторов остановиться.
Правоохранителям удалось задержать нарушителя. Им оказался 36-летний местный житель. Выяснилось, что за рулём он находился в состоянии опьянения.
Полицейские составили административный материал за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения. Автомобиль нарушителя поместили на штрафстоянку.
Фото: ГАИ РБ.