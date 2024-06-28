В Башкирии мужчина отравился шаурмой

В Ишимбае в апреле прошлого мужчина приобрел шаурму в одном из местных кафе. После ужина он почувствовал недомогание и в тяжелом состоянии были госпитализирован. В кафе при этом были выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований.