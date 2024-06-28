В Уфе состоятся проверки автомобилистов

28 и 29 июня в регионе пройдёт массовые проверки водителей. Рейды направлены на предупреждение нарушений ПДД, нацелены на пресечение управления водителями машин в состоянии опьянения, перевозку детей и пассажиров с нарушением требований законодательства.

О фактах грубого нарушения ПДД водителями или пешеходами, находящимися в состоянии опьянения, а также других фактах нарушений сотрудники ГАИ просят сообщать по телефону горячей линии МВД по РБ: 8 347 2 79 32 92.