Башкирия примет многодневную гонку по велосипедному спорту

В начале июля Башкортостан примет международную многодневную гонку по велосипедному спорту на шоссе «Тур России». Подобное мероприятие пройдет впервые в истории. В Правительстве Республики прошло совещание по вопросам подготовки ближайшего старта.

«Тур России» пройдет в три этапа. Первый в Чишминском районе, второй в Иглинском, и завершат соревнования в Уфе в парке Победы. Дистанции на каждом из этапов составят от 120-ти до 160-ти километров. В общей сложности велогонщики преодолеют 366 километров. Участие примут около 150-ти спортсменов старше 18-ти лет. В этом году за победу поборются представители из России и Республики Беларусь. В ближайшем будущем планируют привлечь больше дружественных стран.

В ходе совещания определены задачи и ответственные лица по обеспечению общественной безопасности гостей и участников Тура, а также вопросы организации дорожного движения по дорогам общего пользования во время проведения этапов велогонки.

Ирек Сагитов, заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан

Страна у нас огромная, и центр России, мы поделили, что это является Республика Башкортостан с дальнейшей перспективой из Башкирии. И провести эту гонку более дальше за Урал.

Юрий Кучерявый, генеральный директор Федерации велосипедного спорта России
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