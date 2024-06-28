Башкирия примет многодневную гонку по велосипедному спорту

«Тур России» пройдет в три этапа. Первый в Чишминском районе, второй в Иглинском, и завершат соревнования в Уфе в парке Победы. Дистанции на каждом из этапов составят от 120-ти до 160-ти километров. В общей сложности велогонщики преодолеют 366 километров. Участие примут около 150-ти спортсменов старше 18-ти лет. В этом году за победу поборются представители из России и Республики Беларусь. В ближайшем будущем планируют привлечь больше дружественных стран.