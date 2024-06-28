Башкирия будет расширять сотрудничество с Брестской областью

В Витебске в рамках XI Форума регионов России и Беларуси Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и Председатель Совета Белоруссии Наталья Кочанова встретились с руководителями субъектов обеих стран. Участие принял и Глава Башкортостана Радий Хабиров. Главной темой стало укрепление межрегионального сотрудничества и реализации совместных проектов в различных отраслях.

Особую роль в этом направлении имеет работа в области импортозамещения. В ходе встречи были подписаны новые соглашения между регионами. Так, Башкортостан будет расширять сотрудничество с Брестской областью. В него вошли торговля, наука, создание промышленно-инновационного кластера, туризм и развитие транспортного сообщения.

Сегодня практически нет субъектов Федерации, не вовлечённых в той или иной форме во взаимодействие с регионами Беларуси. И, конечно же, это дополняет в целом межгосударственные взаимоотношения конкретными связями. Это регионы с огромным потенциалом – промышленным, научным, созданным ещё со времён Советского Союза, – благоприятными сельхозземлями и климатическими условиями. Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального Собрания России

К слову, Башкортостан стал единственным российским регионом, который представил свой стенд на центральной площадке форума. Радий Хабиров посетил его вместе с заместителем Председателя Совета Федерации Юрием Воробьёвым и заместителем Председателя Совета Республики Белоруссии Сергеем Хоменко.

Внутри демонстрация культурного, туристического, инвестиционного и промышленного потенциала Башкортостана, а также реализованных совместно с Беларусью инициатив. На выставочной площадке было подписано соглашение, которое предусматривает запуск производства городского электротранспорта в Уфимском районе.