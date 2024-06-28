Госоркестр Башкирии закрыл 32-й концертный сезон

Госоркестр республики закрыл свой 32-й сезон большой программой музыкальных шедевров. Музыканты исполнили концерт для кларнета с оркестром Моцарта, Анданте из шестой симфонии Густава Малера и девятую симфонию Антона Брукнера. Последняя была исполнена в Уфе впервые.

К слову, солистом выступил генеральный директор национального оркестра, народный артист Башкортостана Артур Назиуллин, а за дирижерским пультом блистал другой народный артист республики, маэстро Дмитрий Крюков.

Сезон стал одним из ярчайших в истории оркестра. Коллективу было присвоено высокое звание «Академический». Впервые оркестр выступил на Дворцовой площади и в Концертном зале Мариинского театра в Санкт-Петербурге и Большом зале Московской консерватории с Денисом Мацуевым.