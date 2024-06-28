В Уфу с первенства Европы по борьбе вернулся Илья Кандалин

Сегодня в Уфу вернулся триумфатор первенства Европы по греко-римской борьбе. Илья Кандалин второй год подряд становится лучшим в своей весовой категории на соревнованиях такого уровня. Первыми дома его встретили друзья, тренеры и руководство федерации спортивной борьбы республики.

Этот успех достался спортсмену из Октябрьского непросто. Практически во всех поединках он одерживал победу лишь на последних секундах. На пути к чемпионству Илья был сильнее представителей Грузии, Румынии, Италии и Болгарии.