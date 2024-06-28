Башкирские легкоатлеты успешно выступили в марафоне «Экиден»

Достижения уфимских легкоатлетов. В Санкт-Петербурге прошёл командный марафон «Экиден». Наша команда заняла пятое место из 293 коллективов. О том, как вшестером башкирские спортсмены преодолели 42 километра, подробнее далее.

Тренировки башкирских легкоатлетов проходят в любую погоду. Спортсмены готовы приходить на занятие и в дождь, и в зной. Так они готовятся к участию в марафонах и полумарафонах. Атлеты одного из любительских клубов бега Уфы только вернулись с «Экидена» — это командная эстафета. Ее участники должны преодолеть дистанцию в 42 километра по очереди. Одни пробегают 5 километров, другие члены команды преодолевают по 7 и 10 километров.

Название забега «Экиден» — аббревиатура слов: энергия, команда, инициатива, движение, единство и настрой. Это марафон по японской системе, популярность которого в России растет. Всего в Санкт-Петербурге выступили 293 коллектива. Представители уфимского клуба стали пятыми.

Тренер Алексей Иванов тоже был на марафоне и принимал в нем участие. Мастер спорта России, победитель всероссийских соревнований, он входил в состав сборной страны. Сейчас Иванов готовит к забегам как профессионалов, так и любителей.