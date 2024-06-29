В Башкирии жители Шаранского района активно плетут масксети для бойцов СВО

«Узелок Победы» — так называют свою организацию жители Дмитриево-Полянского сельсовета в Шаранском районе. Активисты плетут маскировочные сети — запрос на фронте на них очень высок, они помогают прятать как личный состав, так и технику от вражеских дронов.