В Башкирии жители Шаранского района активно плетут масксети для бойцов СВО

«Узелок Победы» — так называют свою организацию жители Дмитриево-Полянского сельсовета в Шаранском районе. Активисты плетут маскировочные сети — запрос на фронте на них очень высок, они помогают прятать как личный состав, так и технику от вражеских дронов.
Кроме того, также по просьбе бойцов волонтеры научились плести костюм лешего. Мастерицы отправляют и вещи первой необходимости — теплую одежду, лекарства. Неравнодушным в деле помощи фронту не остается никто, помогают кто финансово, кто делом, главное, что их мотивирует, — слова благодарности от солдат.