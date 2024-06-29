Глава района Башкирии сообщил о стихийном бедствии

На месте дежурят инспекторы ГИБДД. Андрей Иванюта попросил водителей объезжать опасный участок по трассе М-5. Ориентировочно, уровень воды в реках Инзер, Большой Инзер и их притоках спадет в течение суток. Как только вода уйдет, дорожники приступят к ремонту.