Глава района Башкирии сообщил о стихийном бедствии

В Белорецком районе из-за сильных дождей произошло затопление дороги. Об этом рассказал глава района Андрей Иванюта.
Дождевыми водами размыло участок 148-149 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк. На этом месте находится мост через реку Реветь. Если дожди продолжатся, мост может быть разрушен.
На месте дежурят инспекторы ГИБДД. Андрей Иванюта попросил водителей объезжать опасный участок по трассе М-5. Ориентировочно, уровень воды в реках Инзер, Большой Инзер и их притоках спадет в течение суток. Как только вода уйдет, дорожники приступят к ремонту.
Фото: Андрей Иванюта.