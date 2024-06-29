В Башкирии прошёл лесной сабантуй

Лес валят, щепки летят. В Баймакском районе на берегу озера Графское прошёл второй лесной сабантуй, организованный на грант Главы Республики Башкортостан. От традиционного праздника плуга мероприятие отличалось своим форматом, но основная цель осталась такой же — восславить тружеников.
Успеть за 30 секунд. Под слоем опилок организаторы приготовили для женщин сюрпризы, от фена до микроволновой печи. Полминуты давалось участницам, чтобы найти свои подарки. А рядом лесники соревновались в укладке бревен в лесовоз. И хотя время здесь тоже играло роль, всё судьи оценивали и чистоту выполнения работы.
Прогнозы синоптиков оправдались. Весь день в Баймакском районе шел дождь. Но жителей Зауралья погода не испугала. Гости приехали на лесной сабантуй из ближайших районов. Посмотреть действительно было на что. Уже на входе гостей встречали мастера по дереву.
Тут же можно было узнать и секреты изготовления сруба. Причем не только по башкирским и русским традициям. Мастера освоили технику и других стран.
Поближе познакомиться с башкирской культурой приехали и жители Европы. Итальянский ресторатор Антонио Туттино женат на уроженке Баймакского района. Своей национальной кухней угощал гостей лесного сабантуя.
Второй лесной сабантуй проводился на грант Главы Башкортостана. Основал мероприятие местный предприниматель Ильсур Набиуллин с братом.
Почётными гостями сабантуя стали не только лесники, но и выпускники баймакской школы №3. Отказавшись от торжества в честь окончания 9-го класса, на сэкономленные деньги они отправили подарки участникам СВО.
Лесной сабантуй отличается от традиционного праздника плуга разве что соревнованиями и конкурсами. Азарт и воля к победе всё те же. Интерес у зрителей вызвала «Гонка батыров» по полосе препятствий.
Участники сабантуя также ювелирно управляли лесной техникой, выполняя змейку, старались спилить дерево и уложить его точно в определенное место. Получалось не у всех. А вдали от основной площадки, чтобы не мешать зрителям шумом, работали одновременно несколько бензопил, проводился один из самых сложных конкурсов.
Лесной сабантуй стал ещё одним брендовым мероприятием республики, о котором теперь знают и за пределами Башкортостана. Растет и география участников, которым есть на кого равняться.
Лесники говорят, приходишь в эту профессию раз и навсегда. И в честь праздника государственными наградами отметили ветеранов труда, которые отдали любимому делу больше половины жизни.