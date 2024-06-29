В Башкирии прошёл лесной сабантуй

Лес валят, щепки летят. В Баймакском районе на берегу озера Графское прошёл второй лесной сабантуй, организованный на грант Главы Республики Башкортостан. От традиционного праздника плуга мероприятие отличалось своим форматом, но основная цель осталась такой же — восславить тружеников.

Успеть за 30 секунд. Под слоем опилок организаторы приготовили для женщин сюрпризы, от фена до микроволновой печи. Полминуты давалось участницам, чтобы найти свои подарки. А рядом лесники соревновались в укладке бревен в лесовоз. И хотя время здесь тоже играло роль, всё судьи оценивали и чистоту выполнения работы.

Прогнозы синоптиков оправдались. Весь день в Баймакском районе шел дождь. Но жителей Зауралья погода не испугала. Гости приехали на лесной сабантуй из ближайших районов. Посмотреть действительно было на что. Уже на входе гостей встречали мастера по дереву.

Занимаюсь с 6-го класса, это хобби, из разных подручных материалов делаю изделия. Ульфат Халисов, мастер по дереву

Тут же можно было узнать и секреты изготовления сруба. Причем не только по башкирским и русским традициям. Мастера освоили технику и других стран.

Поближе познакомиться с башкирской культурой приехали и жители Европы. Итальянский ресторатор Антонио Туттино женат на уроженке Баймакского района. Своей национальной кухней угощал гостей лесного сабантуя.

Мне очень нравится в Башкортостане. Тут очень красивая природа и добрые люди. У нас в Италии, там, где мы живём, в основном горы и степи. А тут в Баймакском районе разнообразные леса, деревья. Очень рад присутствовать на этом празднике. Антонио Туттино, ресторатор

Второй лесной сабантуй проводился на грант Главы Башкортостана. Основал мероприятие местный предприниматель Ильсур Набиуллин с братом.

Почётными гостями сабантуя стали не только лесники, но и выпускники баймакской школы №3. Отказавшись от торжества в честь окончания 9-го класса, на сэкономленные деньги они отправили подарки участникам СВО.

Я думаю, что движет ими хорошее воспитание, которое им дают родители. Это хороший пример для всех нас, для взрослых, для всех нас. Для страны тоже, пример очень яркий. Глава республики поручил отметить этот поступок и наградить ребят. Азат Бадранов, первый заместитель руководителя администрации Главы Республики Башкортостан по внутренней политике

Лесной сабантуй отличается от традиционного праздника плуга разве что соревнованиями и конкурсами. Азарт и воля к победе всё те же. Интерес у зрителей вызвала «Гонка батыров» по полосе препятствий.

Участники сабантуя также ювелирно управляли лесной техникой, выполняя змейку, старались спилить дерево и уложить его точно в определенное место. Получалось не у всех. А вдали от основной площадки, чтобы не мешать зрителям шумом, работали одновременно несколько бензопил, проводился один из самых сложных конкурсов.

Лесной сабантуй стал ещё одним брендовым мероприятием республики, о котором теперь знают и за пределами Башкортостана. Растет и география участников, которым есть на кого равняться.