В Салавате прошёл праздник «Баллы бал»

В городе Салават прошёл большой праздник «Баллы бал», который традиционно собирает выпускников школ. 17 лет его главными героями становятся ударники учебы и отличники. В этом году обладателей серебряных и золотых медалей более сотни. В этом году бал посвящен 270-летию национального героя Салавата Юлаева.
Традиционно бал начинается с исполнения несколькими десятками пар гранд-полонеза. Юноши в черных смокингах, а девушки в белоснежных платьях. Огненное шоу, фейерверки, фуршет и фотосессии. А в концерте участие приняли группа «Пицца», DJ Groove, а также музыкант и блогер Аmirchik. Завершился вечер коллективным запуском в небо шаров с желаниями.