В Салавате прошёл праздник «Баллы бал»

В городе Салават прошёл большой праздник «Баллы бал», который традиционно собирает выпускников школ. 17 лет его главными героями становятся ударники учебы и отличники. В этом году обладателей серебряных и золотых медалей более сотни. В этом году бал посвящен 270-летию национального героя Салавата Юлаева.