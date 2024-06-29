В Уфе открылась персональная выставка Сагита Гималетдинова

В Уфимской галерее открылась экспозиция заслуженного художника республики Сагита Гималетдинова. Нынешняя персональная экспозиция Гималетдинова объёмна и широка по своей тематике и направленности.

В Уфимской галерее — праздничная суета. Известный живописец и педагог, мастер спорта СССР по вольной борьбе и другим видам тяжелоборий скромно принимает поздравления от учеников, школьных учителей, спортсменов, военных, общественников и коллег-художников.

Всегда немногословный и несуетный, с застенчивой улыбкой, в творчестве своём Сагит Гималетдинов всегда решителен и щедр душой: мастер широким мазком выплёскивает на холст пусть и сдержанную в цветовом решении, но экспрессивную в своей суровости палитру. Так на полотнах мастера вновь рождаются уже ушедшие пейзажи сельской жизни, деревенского быта, почти забытые воспоминания далёкого детства.

Нынешняя персональная экспозиция Гималетдинова объёмна и широка по своей тематике и направленности. Помимо любимых публикой пейзажей, автор представляет немало портретов, в том числе известных деятелей культуры, коллег по цеху. Символично, что на этих полотнах и герои наших дней, защитники отечества.