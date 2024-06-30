В Уфе спасатели вытащили из оврага двух женщин

Инцидент произошел сегодня утром в районе улицы Чудинова, сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы в социальных сетях. За помощью спасателей обратилась женщина. Она объяснила, что ее сестра упала в овраг в лесу и получила серьезную травму.

На место происшествия отправились сотрудники Поисково-спасательного отряда ведомства, где они нашли двух женщин: саму заявительницу и ее сестру, 1988 и 1989 г.р. Им обеим требовалась помощь медиков.

Специалисты прямо в овраге оказали им первую помощь, с помощью альпинистского снаряжения вытащили обеих из буерака наверх и доставили до машины скорой помощи.