XI Форум регионов Беларуси и России: итоги для Башкирии

В Уфимском районе запустят производство городского электротранспорта. Соглашение об этом подписали Правительство Башкортостана, Минский автомобильный и Уфимский трамвайно-троллейбусный заводы. И это не единственная договоренность, которая была достигнута в Беларуси. На этой неделе там прошел XI Форум регионов Беларуси и России. Официальную делегацию нашей республики возглавил Радий Хабиров.
Теплой погодой и красивым закатом встретила Беларусь башкирскую делегацию. За день до старта XI Форума регионов Беларуси и России в Витебске прошло мероприятие, приуроченное к 80-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В первый же день визита Глава Башкортостана встретился с губернатором Витебской области Александром Субботиным.
Уже на следующий день Глава Башкортостана встретился сначала с председателем Гомельского, а потом и Гродненского облисполкомов. На повестке были вопросы укрепления сотрудничества между регионами и реализации совместных проектов.
Если с главой Гродненского облисполкома руководитель Башкортостана обсудил кооперацию в сфере сельхозмашиностроения, совместное производство минеральных удобрений, расширение взаимных поставок сельскохозяйственной продукции, то с гомельским главой говорили о совместном производстве химической продукции, повышении продовольственной безопасности, туризме. Кроме того, рассмотрели проект открытия в Уфе белорусской сети магазинов «Да дому».
Беларусь – главный партнёр Башкортостана по многим направлениям. С такими словами уже на секции межрегионального сотрудничества форума регионов выступил Радий Хабиров. Площадка в Полоцке собрала более 200 делегатов. Говоря о взаимоотношениях с белорусами, руководитель республики отметил, что следующим шагом в развитии сотрудничества станет создание на территории Башкортостана совместного с Беларусью индустриального технопарка.
Развиваются отношения двух регионов и в сфере туризма. По настоящему популярным стал проект «Башкирско-белорусское долголетие», ведется работа и по организации студенческих и школьных туров. Таким образом, Башкортостан – один из тех регионов России, который вносит весомый вклад в общее укрепление взаимоотношений между двумя дружественными странами. Важность регионов в этом деле подчеркнул и Президент Российской Федерации. Владимир Путин направил приветственное видеообращение участникам XI Форума регионов Беларуси и России.
В рамках визита в Беларусь Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в пленарном заседании XI Форума регионов. Мероприятие прошло на центральной площадке в Витебске и собрало порядка 800 делегатов. Главной темой стало укрепление межрегионального сотрудничества и реализация совместных проектов в различных отраслях.
Не только насыщенная деловая, но и культурная программа ожидала башкирскую делегацию в Беларуси. В Полоцке руководитель региона осмотрел Спасо-Евфросиниевский монастырь, основанный в 1125 году. Здесь же Глава Башкортостана возложил цветы к мемориальному комплексу «Урочище Пески». Там захоронено большое количество воинов из нашей республики.