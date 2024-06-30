XI Форум регионов Беларуси и России: итоги для Башкирии

В Уфимском районе запустят производство городского электротранспорта. Соглашение об этом подписали Правительство Башкортостана, Минский автомобильный и Уфимский трамвайно-троллейбусный заводы. И это не единственная договоренность, которая была достигнута в Беларуси. На этой неделе там прошел XI Форум регионов Беларуси и России. Официальную делегацию нашей республики возглавил Радий Хабиров.

Теплой погодой и красивым закатом встретила Беларусь башкирскую делегацию. За день до старта XI Форума регионов Беларуси и России в Витебске прошло мероприятие, приуроченное к 80-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В первый же день визита Глава Башкортостана встретился с губернатором Витебской области Александром Субботиным.

В этом году в Витебске проходит Форум регионов Беларуси и России. В рамках участия в нем планируем актуализировать соглашения о сотрудничестве между Башкортостаном и регионами Беларуси. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Уже на следующий день Глава Башкортостана встретился сначала с председателем Гомельского, а потом и Гродненского облисполкомов. На повестке были вопросы укрепления сотрудничества между регионами и реализации совместных проектов.

Сегодняшняя встреча – очень яркое подтверждение того, что тесно общаясь, мы строим планы для дальнейшего развития. И ещё раз убеждаемся, что нашим регионам есть что предложить друг другу и наш потенциал ещё не исчерпан. Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета Республики Беларусь

Если с главой Гродненского облисполкома руководитель Башкортостана обсудил кооперацию в сфере сельхозмашиностроения, совместное производство минеральных удобрений, расширение взаимных поставок сельскохозяйственной продукции, то с гомельским главой говорили о совместном производстве химической продукции, повышении продовольственной безопасности, туризме. Кроме того, рассмотрели проект открытия в Уфе белорусской сети магазинов «Да дому».

Башкортостан для Гомельской области стал братской республикой, наши отношения развиваются не только на уровне администраций, но и в экономике, в культурном обмене. То, что мы подписали во время предыдущих встреч, выполняется. Чем крепче развитие регионов, тем крепче Союзное государство. Иван Крупко, председатель Гомельского областного исполнительного комитета Республики Беларусь

Беларусь – главный партнёр Башкортостана по многим направлениям. С такими словами уже на секции межрегионального сотрудничества форума регионов выступил Радий Хабиров. Площадка в Полоцке собрала более 200 делегатов. Говоря о взаимоотношениях с белорусами, руководитель республики отметил, что следующим шагом в развитии сотрудничества станет создание на территории Башкортостана совместного с Беларусью индустриального технопарка.

Развиваются отношения двух регионов и в сфере туризма. По настоящему популярным стал проект «Башкирско-белорусское долголетие», ведется работа и по организации студенческих и школьных туров. Таким образом, Башкортостан – один из тех регионов России, который вносит весомый вклад в общее укрепление взаимоотношений между двумя дружественными странами. Важность регионов в этом деле подчеркнул и Президент Российской Федерации. Владимир Путин направил приветственное видеообращение участникам XI Форума регионов Беларуси и России.

В прошлом году товарооборот увеличился более чем на 5%, до рекордного показателя в $46,5 млрд, и мотором встречной торговли являются именно регионы: предприятия, оптовые поставщики, логистические центры, расположенные в самых разных уголках обеих наших стран. Владимир Путин

В рамках визита в Беларусь Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в пленарном заседании XI Форума регионов. Мероприятие прошло на центральной площадке в Витебске и собрало порядка 800 делегатов. Главной темой стало укрепление межрегионального сотрудничества и реализация совместных проектов в различных отраслях.

Мы провели переговоры с тремя областями. Каждая встреча имела свои особенности. Самое главное дня нас – сотрудничество в области машиностроения. При этом есть предложения и в сфере сельского хозяйства. В целом, белорусы – очень деловитые партнёры, деловитые руководители предприятий, которые ответственно относятся к своим договоренностям. Нужно находить новые идеи, интересные практики. Мы договорились развивать программу «Башкирское долголетие». Ждём к нам в гости и туристов из Беларуси. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан