Крепкая экономика особенно важна сейчас, чтобы выполнять социальные обязательства. Важнейшие из них – поддержка участников СВО и членов их семей. Радий Хабиров встретился с сотрудниками фонда «Защитники Отечества», которые помогают бойцам найти работу, получить образование, психологическую поддержку и не только. За год, что работает госфонд, к социальным координаторам поступило почти 50 тысяч обращений. Почти все проблемные вопросы удалось решить. О тех моментах, решить которые в данный момент не получается, рассказали во время диалога. Для них Радий Хабиров на месте поручил проработать соответствующие механизмы.
Реабилитация, адаптация к послевоенной жизни, поиск нового призвания – вот только часть из того, с чем помогают социальные координаторы. Сотрудники фонда «Защитники Отечества» – это, по сути, связующее звено между ветеранами, государством и обществом.
Как отметил Радий Хабиров, любой человек, заключивший контракт с Минобороны, автоматически попадает в сферу заботы социальных координаторов. А вместе с ним и члены его семьи. За время работы в филиал фонда обратились почти 23 тысячи человек. Решено 46 тысяч различных вопросов. Среди основных – назначение мер поддержки, получение удостоверения ветерана боевых действий, федеральные и региональные выплаты, связанные с участием в специальной военной операции.
Год назад, когда фонд только начинал свод работу в Башкортостане, в его штате было всего около 40 социальных координаторов. Сегодня уже в 2,5 раза больше – почти 100 сотрудников. Все они в этот день собрались на площадке парка «Патриот». Это те люди, на плечах которых и лежит одна из важнейших в нынешней социальной повестке задач – помочь участникам СВО и их семьям.
В рядах социальных координаторов есть даже действующие и демобилизованные участники СВО. Венер Сафин был в батальоне имени Шаймуратова с первых дней. Кому как не ему знать, что нужно военнослужащим и их близким? Сейчас он активно помогает сослуживцам. Мужчина поблагодарил главу региона за оказываемое бойцам внимание и даже показал оберег, который Радий Хабиров подарил шаймуратовцам перед отправкой.
А вот Диля Галиуллина из Абзелиловского района стала социальным координатором после гибели сына. При этом сейчас на СВО у женщины служит ещё один – тоже кадровый офицер. Ко всем, кто обращается, она старается относиться с материнской заботой.
Участнику СВО из города Учалы Вадиму Емельянову за счет госфонда приобрели современную инвалидную коляску с электроприводом повышенной проходимости. Другому ветерану – Рубену Хасанову – помогли установить протез. Ногу разведчик-пулеметчик потерял во время боев на Соледарском направлении. Однако сейчас сказать, что мужчина – инвалид, язык не повернется.
А еще в фонде оказывают бесплатную юридическую помощь. Боец с позывным «Оса» обращался за консультацией касаемо реабилитации и путевки в санаторий, а также попросил включить супругу в список на бесплатное получение продукции «Молочной кухни».
Особенно важно выходить за рамки формальностей, отметил глава региона. В фонде, например, рассказали, что помогли сдружить маму и вдову погибшего бойца. И все же немало бюрократических издержек, о которых рассказали координаторы. Сейчас, например, санаторно-курортное лечение не могут получить родители пропавших без вести или тех, кто в плену, а также родители бойцов ЧВК «Вагнер». Радий Хабиров поручил продумать механизм, чтобы решить эти вопросы.
Фонд «Защитники Отечества» – это история о том, как важно не забывать людей, защищающих наше будущее. При работе с ними не может быть мелочей, отметил Радий Хабиров.