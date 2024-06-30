Радий Хабиров встретился с сотрудниками фонда «Защитники Отечества»

Крепкая экономика особенно важна сейчас, чтобы выполнять социальные обязательства. Важнейшие из них – поддержка участников СВО и членов их семей. Радий Хабиров встретился с сотрудниками фонда «Защитники Отечества», которые помогают бойцам найти работу, получить образование, психологическую поддержку и не только. За год, что работает госфонд, к социальным координаторам поступило почти 50 тысяч обращений. Почти все проблемные вопросы удалось решить. О тех моментах, решить которые в данный момент не получается, рассказали во время диалога. Для них Радий Хабиров на месте поручил проработать соответствующие механизмы.

Реабилитация, адаптация к послевоенной жизни, поиск нового призвания – вот только часть из того, с чем помогают социальные координаторы. Сотрудники фонда «Защитники Отечества» – это, по сути, связующее звено между ветеранами, государством и обществом.

На вас лежит особая нагрузка. Количество работы увеличивается. Главная наша задача – это поддержка специальной военной операции, участников СВО и членов их семей и конечно семей наших погибших ребят. У вас эмоционально тяжелая и ответственная работа. С людьми надо разговаривать очень внимательно и аккуратно, помогать решать все возникающие вопросы. Спасибо вам большое за то, что вы своей активной работой добиваетесь решения важных проблем. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Как отметил Радий Хабиров, любой человек, заключивший контракт с Минобороны, автоматически попадает в сферу заботы социальных координаторов. А вместе с ним и члены его семьи. За время работы в филиал фонда обратились почти 23 тысячи человек. Решено 46 тысяч различных вопросов. Среди основных – назначение мер поддержки, получение удостоверения ветерана боевых действий, федеральные и региональные выплаты, связанные с участием в специальной военной операции.

Год назад, когда фонд только начинал свод работу в Башкортостане, в его штате было всего около 40 социальных координаторов. Сегодня уже в 2,5 раза больше – почти 100 сотрудников. Все они в этот день собрались на площадке парка «Патриот». Это те люди, на плечах которых и лежит одна из важнейших в нынешней социальной повестке задач – помочь участникам СВО и их семьям.

В рядах социальных координаторов есть даже действующие и демобилизованные участники СВО. Венер Сафин был в батальоне имени Шаймуратова с первых дней. Кому как не ему знать, что нужно военнослужащим и их близким? Сейчас он активно помогает сослуживцам. Мужчина поблагодарил главу региона за оказываемое бойцам внимание и даже показал оберег, который Радий Хабиров подарил шаймуратовцам перед отправкой.

А вот Диля Галиуллина из Абзелиловского района стала социальным координатором после гибели сына. При этом сейчас на СВО у женщины служит ещё один – тоже кадровый офицер. Ко всем, кто обращается, она старается относиться с материнской заботой.

Участнику СВО из города Учалы Вадиму Емельянову за счет госфонда приобрели современную инвалидную коляску с электроприводом повышенной проходимости. Другому ветерану – Рубену Хасанову – помогли установить протез. Ногу разведчик-пулеметчик потерял во время боев на Соледарском направлении. Однако сейчас сказать, что мужчина – инвалид, язык не повернется.

А еще в фонде оказывают бесплатную юридическую помощь. Боец с позывным «Оса» обращался за консультацией касаемо реабилитации и путевки в санаторий, а также попросил включить супругу в список на бесплатное получение продукции «Молочной кухни».

Особенно важно выходить за рамки формальностей, отметил глава региона. В фонде, например, рассказали, что помогли сдружить маму и вдову погибшего бойца. И все же немало бюрократических издержек, о которых рассказали координаторы. Сейчас, например, санаторно-курортное лечение не могут получить родители пропавших без вести или тех, кто в плену, а также родители бойцов ЧВК «Вагнер». Радий Хабиров поручил продумать механизм, чтобы решить эти вопросы.