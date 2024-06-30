Новые тарифы ЖКУ и индексация пенсий: что изменится для россиян в июле

С июля оплачивать услуги ЖКХ можно будет без банковской комиссии, а деньги, переведенные на счета мошенников, которые находятся в специальной базе Банка России, будут возвращены. Со второго полугодия вступит в силу целый ряд нововведений, нацеленных изменить жизнь россиян. Они коснутся пенсионного обеспечения, оплаты жилищно-коммунальных услуг, выдачи загранпаспортов, оформления ипотеки.
Для россиян, достигших 80 лет, вдвое увеличится фиксированная выплата к страховой пенсии. В нынешнем году она составляет около 8 тысяч, а с 1 июля возрастет до 16 тысяч рублей. Никаких заявлений для этого подавать не нужно. Пенсию проиндексируют автоматически сразу после дня рождения. Однако выплаты начнутся только со следующего месяца.
С 1 июля в Башкортостане, как и по всей стране, произойдет изменение тарифов на коммунальные услуги. Речь идет об отоплении, вывозе ТКО, водоснабжении и водоотведении, а также электроэнергии. В разных муниципалитетах цены будут немногим отличаться в зависимости от поставщика ресурсов. Единое повышение по региону только на две позиции – это газ и электроэнергия. Стоит отметить, что для многих жителей республики предусмотрены меры соцподдержки по компенсации расходов на оплату коммунальных услуг.
При этом с 1 июля оплачивать услуги ЖКХ можно будет без банковской комиссии. Такое право у многодетных родителей, пенсионеров, инвалидов, ветеранов боевых действий, членов семей погибших инвалидов войны, участников Великой Отечественной. Это касается и погашения пеней за задолженности по их оплате.
С 1 июля вступает в действие Федеральный закон о повышении размера госпошлины за действия с гражданством и документами. Так, госпошлина за выдачу загранпаспорта нового поколения увеличится с 5000 до 6000 рублей, а за выдачу загранпаспорта для детей в возрасте до 14 лет – с 2500 до 3000 рублей.
Заёмщикам помогут выбраться из долговой ямы. Согласно новому закону, меняется очередность погашения задолженности по потребительским кредитам. Теперь люди в сложных ситуациях смогут сначала платить проценты по кредиту, потом уменьшать тело кредита, а пени и штрафы погашать в последнюю очередь.
А вот с 25 числа вступает в силу долгожданный закон, который позволит вернуть даже добровольно переведенные злоумышленникам средства. Банки и платежные системы обяжут проверять подозрительные транзакции и приостанавливать явно мошеннические операции на два дня, даже если имеется согласие клиента. Деньги, переведенные на счета злоумышленников, которые находятся в специальной базе Банка России, будут возвращены.