Новые тарифы ЖКУ и индексация пенсий: что изменится для россиян в июле

С 1 июля в Башкортостане, как и по всей стране, произойдет изменение тарифов на коммунальные услуги. Речь идет об отоплении, вывозе ТКО, водоснабжении и водоотведении, а также электроэнергии. В разных муниципалитетах цены будут немногим отличаться в зависимости от поставщика ресурсов. Единое повышение по региону только на две позиции – это газ и электроэнергия. Стоит отметить, что для многих жителей республики предусмотрены меры соцподдержки по компенсации расходов на оплату коммунальных услуг.