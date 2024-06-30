Эксперты рассказали, что ожидает рынок недвижимости в Башкирии

С 1 июля прекращает действовать программа восьмипроцентной льготной ипотеки на новостройки. В свое время она была создана для того, чтобы поддержать строительную отрасль в период пандемии. Но многие специалисты называют её причиной повышения цен на жильё. Сыграет ли её отмена в обратном режиме? Что ожидает рынок недвижимости и есть ли еще варианты покупки жилья по выгодной ипотечной ставке?

Двушка с неплохим интерьером и встроенной гардеробной, рассказывает риэлтор Анастасия Хитриневич. Разрыв между вторичкой и новостройкой в последние годы стал рекордным. Если еще пять лет назад до введения массовых льготных ипотек разница в цене достигала 10 процентов, то сейчас, как заявляла глава Центробанка Эльвира Набиуллина, доходит до 44. Было решено с 1 июля прекратить действие программы льготной ипотеки под 8% годовых. И, несмотря на холодную погоду, банкам и риэлторам на этой неделе было жарко.

Беспрецедентная восьмипроцентная ипотека, считают специалисты, и раскачала рынок. С повышением спроса на квартиры взлетели и цены. Новостройка потянула за собой и вторичку. Что же остаётся на сегодня, помимо классической ипотеки, чья процентная ставка многих просто пугает?

Семейная ипотека, и воспользоваться ею сможет большее количество людей. Кроме граждан России с детьми до шести лет, претендовать смогут жители малых городов и регионов с низким уровнем строительства, а также люди, которые хотят построить собственное жилье вне зависимости от возраста ребенка.

Но в убыток себе застройщики работать не будут. Так что возможно, что и за такие акции в итоге будут платить сами покупатели. Есть и другой прогноз на стоимость. Нынешние цены на недвижимость вкупе с ипотечной ставкой, которая может еще вырасти при дальнейшем повышении ключевой, для многих уже неподъемны. А продавать всё же нужно.

Республика, считают эксперты, в данной ситуации в немного более выгодном положении. В Башкортостане действует программа «Жилищные строительные сбережения». В течение 3-6 лет её участники могут ежемесячно вносить средства и получать от государства премию в 30 процентов от взноса, но не более 5 тысяч в месяц.

Стоит ли пока повременить с покупкой квартиры и дождаться более выгодных условий, сказать точно не может никто. Прогнозы, которые эксперты давали пару месяцев назад, сейчас уже неактуальны.

Менее выгодным стало и инвестирование в недвижимость. Специалисты предлагают альтернативы – вкладываться в ценные бумаги, но здесь всё же необходимо иметь представление о фондовом рынке. И можно легко потерять деньги. Начинать стоит с небольших сумм и акций крупных надежных компаний. Куда более стабильны вложения в банковские вклады. Тем более что проценты стали привлекательнее.