«Удобная история»: в Башкирию возвращается каршеринг

Автомобиль на время. Сервис каршеринга «Делимобиль» вновь вышел на рынок республики. Крупнейший оператор стал первой федеральной компанией, которая предоставляет в регионе услуги по аренде машин от одной минуты. На данный момент автопарк насчитывает 500 новых автомобилей разного класса. Как отметили в Минторговли региона, каршеринг будет способствовать улучшению экологии за счет сокращения пробок на дорогах.
Тариф стартует от 7 рублей за минуту. То есть доехать, скажем, из Дёмы до Гостиного двора выйдет дешевле, чем на такси. Также, в отличие от личного автомобиля, не нужно беспокоиться о заправке машины и ее техобслуживании. Выбрать можно разные модели – от бюджетных седанов до люксовых иномарок. Автопарк каршеринга пополнили и новые китайские кроссоверы.
Это второй заход компании в республику. В первый раз они прощупывали рынок, но дальнейшему развитию, говорят, помешала пандемия коронавируса. Теперь Уфа стала 12-м городом России, где представлен «Делимобиль». О крупном инвестиционном проекте в своих соцсетях рассказал Глава Башкортостана Радий Хабиров.
Чтобы воспользоваться услугой, нужно скачать приложение на свой смартфон, зарегистрироваться, прикрепив фото паспорта и водительского удостоверения. При этом возраст должен быть старше 19 лет, а стаж вождения – от одного года. В самой компании отметили, что Башкортостан является для них одним из стратегических регионов.
На эти инвестиции не только закупят новые автомобили, увеличив автопарк до 2000 машин, но и создадут собственную инфраструктуру.
Каршеринг станет не только дополнением к транспортной системе города. Как отметили в Минторговли региона, он будет способствовать улучшению экологии за счет сокращения пробок на дорогах.
При этом увеличилась зона покрытия. Кроме Уфы, каршеринг также представлен в городах Стерлитамак, Салават, Кумертау, Нефтекамск, Октябрьский. Но доехать можно и дальше.
Каршеринг «Делимобиль» добавляет мобильности не только жителям крупных городов республики. Он также способствует развитию туризма в Башкортостане. Одно из направлений деятельности компании – это предоставление возможности для гостей нашего региона осуществлять путешествия по всей Башкирии. Например, туристы прилетели к нам из Москвы, Дальнего Востока или зарубежной страны, у них есть возможность прямо в аэропорту арендовать автомобиль, причем любого класса – от эконома до люкса – и отправиться путешествовать, скажем, в Бурзянский район, посмотреть красоты башкирской природы, ну и, конечно, уникальную Капову пещеру.