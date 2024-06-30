«Удобная история»: в Башкирию возвращается каршеринг

Автомобиль на время. Сервис каршеринга «Делимобиль» вновь вышел на рынок республики. Крупнейший оператор стал первой федеральной компанией, которая предоставляет в регионе услуги по аренде машин от одной минуты. На данный момент автопарк насчитывает 500 новых автомобилей разного класса. Как отметили в Минторговли региона, каршеринг будет способствовать улучшению экологии за счет сокращения пробок на дорогах.

Тариф стартует от 7 рублей за минуту. То есть доехать, скажем, из Дёмы до Гостиного двора выйдет дешевле, чем на такси. Также, в отличие от личного автомобиля, не нужно беспокоиться о заправке машины и ее техобслуживании. Выбрать можно разные модели – от бюджетных седанов до люксовых иномарок. Автопарк каршеринга пополнили и новые китайские кроссоверы.

Это второй заход компании в республику. В первый раз они прощупывали рынок, но дальнейшему развитию, говорят, помешала пандемия коронавируса. Теперь Уфа стала 12-м городом России, где представлен «Делимобиль». О крупном инвестиционном проекте в своих соцсетях рассказал Глава Башкортостана Радий Хабиров.

По России компания «Делимобиль» работает в 11 городах. Это очень удобная система кратковременной аренды автомобиля. Где появляется каршеринг? Появляется в тех городах, где нормальная дорожная сеть, где правильная система управления дорожным движением. Это удобная история для людей активных, для деятельных людей. Утром вышел, по телефону посмотрел, где ближайший автомобиль. Он помыт, заправлен. Ты сел и поехал, куда тебе нужно. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Чтобы воспользоваться услугой, нужно скачать приложение на свой смартфон, зарегистрироваться, прикрепив фото паспорта и водительского удостоверения. При этом возраст должен быть старше 19 лет, а стаж вождения – от одного года. В самой компании отметили, что Башкортостан является для них одним из стратегических регионов.

Планируем инвестировать и частично уже инвестировали несколько дней назад 800 миллионов рублей. Планируем взять на работу 50 человек для начала. И в течение двух лет планируем увеличить наши инвестиции до 3 миллиардов рублей. Винченцо Трани, основатель каршеринговой компании

На эти инвестиции не только закупят новые автомобили, увеличив автопарк до 2000 машин, но и создадут собственную инфраструктуру.

Это станции технического обслуживания, автомойки, логистика. Для этого мы создаем новые рабочие места. Создаем собственную СТО. Ольга Саволайнен, член совета директоров каршеринговой компании

Каршеринг станет не только дополнением к транспортной системе города. Как отметили в Минторговли региона, он будет способствовать улучшению экологии за счет сокращения пробок на дорогах.

Пользование каршерингом – это же не один автомобиль и один человек. Как правило, одним автомобилем за день пользуются 6-8 пользователей. То есть это означает наличие на улицах Уфы не шести автомобилей, а одного, который удовлетворяет потребности пользователя в передвижении по городу. Алексей Гусев, министр торговли и услуг Республики Башкортостан

При этом увеличилась зона покрытия. Кроме Уфы, каршеринг также представлен в городах Стерлитамак, Салават, Кумертау, Нефтекамск, Октябрьский. Но доехать можно и дальше.