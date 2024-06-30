Новые памятники, скверы и спортобъекты: Уфа продолжает готовиться к 450-летию

Памятник первому секретарю Башкирского обкома КПСС Мидхату Шакирову появится в 2025 году. Об этом стало известно на неделе. Главе республики Радию Хабирову представили проект мемориала, отражающего заслуги политического деятеля, который руководил БАССР почти 20 лет. Также в ходе рабочей поездки по столице Радий Хабиров ознакомился с ходом реконструкции сквера возле бывшего кинотеатра «Искра» и фонтана «Мальчик с кураем». Эти объекты, к слову, станут единым маршрутом, соединяясь со строящимся Дворцом борьбы.

Требовательность и справедливость – именно эти черты характера отличали Мидхата Шакирова. 18 лет во главе региона, в качестве первого секретаря Башкирского обкома КПСС. В 70-е и 80-е годы республика становится стройплощадкой всесоюзного уровня. Встав у руля республики, Шакиров большое внимание уделял кадрам.

На неделе главе республики представили проект памятника Мидхату Шакирову. Местом встречи стал сквер, который носит имя политика. Четыре года назад его благоустроили, появилось освещение, были высажены крупномеры. Радий Хабиров пообщался с ветеранами, которые работали вместе с Шакировым, и отметил, что памятник появится в 2025 году. Сам памятник Мидхату Шакирову по плану появится на ул. Коммунистической, рядом со сквером. На площадке по максимуму сохранят зеленые насаждения, а в строительстве будут использовать натуральный камень.

В скором времени будет не узнать площадку перед бывшим кинотеатром «Искра». Здесь уже появилась брусчатка в форме башкирского орнамента, а фонтан «Мальчик с кураем» обновится полностью. Сохранится только сама фигура. А вот чашу и все инженерные коммуникации делают заново.

Южная часть бульвара Саид-Галиева станет пешеходной, транспортный поток будет перенаправлен по северной стороне. А вот вместо пустыря за кинотеатром вырос сквер, получивший название «Музыкальный». Уже проложены дорожки, установлено освещение. Есть зеленые насаждения, к которым проложена система автополива.

Обновленный фонтан и сквер «Музыкальный» войдут в единый маршрут, ведущий к строящемуся Дворцу борьбы. Работы здесь вышли на финальную стадию. Они идут практически круглосуточно. Почти 60 колонн уже облицевали мрамором. Объект будет состоять из спорткомплекса и школы борьбы. Будет несколько залов, самый большой рассчитан на 3,5 тыс. зрителей. Также будет работать медико-восстановительный центр, спа-комплекс, бассейн и гостиница для спортсменов. Дворец борьбы рассчитан на проведение как республиканских, так и международных соревнований.