Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Днём молодежи

Уфимская набережная сегодня стала местом празднования Дня молодёжи. Участие в мероприятии принял и глава республики. Площадка была поделена на несколько зон: креативную, спортивную, проведения мастер-классов, а также поддержки спецоперации. На сцене выступили популярные артисты.
Каждый мог найти себе занятие по душе, однако объединены юноши и девушки были единым желанием – творчески, полезно и интересно отметить их, можно сказать, профессиональный праздник. Среди гостей были и люди постарше – праздник привлек внимание участников разных возрастов. Его посетили более 5 тысяч человек.
Радий Хабиров ознакомился с активностями на молодежной площадке, поздравил причастных с праздником и вручил благодарности и почетные знаки «Доброволец Республики Башкортостан». По традиции руководитель региона сделал селфи со сцены для своих соцсетей. Глава республики отметил, что наша молодёжь – самая яркая и талантливая.