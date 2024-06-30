Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Днём молодежи

Уфимская набережная сегодня стала местом празднования Дня молодёжи. Участие в мероприятии принял и глава республики. Площадка была поделена на несколько зон: креативную, спортивную, проведения мастер-классов, а также поддержки спецоперации. На сцене выступили популярные артисты.

Каждый мог найти себе занятие по душе, однако объединены юноши и девушки были единым желанием – творчески, полезно и интересно отметить их, можно сказать, профессиональный праздник. Среди гостей были и люди постарше – праздник привлек внимание участников разных возрастов. Его посетили более 5 тысяч человек.

Радий Хабиров ознакомился с активностями на молодежной площадке, поздравил причастных с праздником и вручил благодарности и почетные знаки «Доброволец Республики Башкортостан». По традиции руководитель региона сделал селфи со сцены для своих соцсетей. Глава республики отметил, что наша молодёжь – самая яркая и талантливая.

Вы учитесь, занимаетесь волонтёрством и спортом, совершенствуетесь. Многие ваши ровесники сегодня – на специальной военной операции, защищают нашу страну. Они – самые главные герои! Сегодня республикой управляют представители моего поколения. И наша задача – через какое-то время передать эстафету вам. А вы старайтесь хорошо учиться и совершенствоваться. Мы верим в то, что вы так же будете развивать и любить наш Башкортостан, с уважением относиться к старшим, защищать страну. Желаю вам успехов, здоровья. И чтобы всё в вашей молодой и прекрасной жизни получалось. С праздником!

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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