Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Днём молодежи

Вы учитесь, занимаетесь волонтёрством и спортом, совершенствуетесь. Многие ваши ровесники сегодня – на специальной военной операции, защищают нашу страну. Они – самые главные герои! Сегодня республикой управляют представители моего поколения. И наша задача – через какое-то время передать эстафету вам. А вы старайтесь хорошо учиться и совершенствоваться. Мы верим в то, что вы так же будете развивать и любить наш Башкортостан, с уважением относиться к старшим, защищать страну. Желаю вам успехов, здоровья. И чтобы всё в вашей молодой и прекрасной жизни получалось. С праздником!

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан